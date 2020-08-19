زوجة تامر حسني تغني "Bella Ciao" (فيديو)

علاقات و مجتمع

نشر برنامج "ET بالعربي"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع من أغنية "Bella Ciao"، بصوت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، ليكشف عن عودتها للغناء بعد توقف عدة سنوات.

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ويأتي ذلك بعدما طرحت "بوسيل"، منذ فترة، أغنية جديدة لها باللهجة المغربية بعنوان "إيلا راح الغالي"، على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

يذكر أن بسمة بوسيل، شاركت في الموسم السادس من برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، وهي تعمل مصممة أزياء ومغنية مغربية.

وفي العام 2012، تزوجت من الفنان تامر حسني، وأنجبت أبنائهم الثلاثة "تاليا وأمايا وآدم".