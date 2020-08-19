"ابنك بيشتم كتير".. استشاري يوجه نصائح مهمة لتعديل سلوكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتفاجأ الكثير من الآباء إذا ما تلفظ طفلهم بلفظ خارج: من أين جاء هذا؟ وماذا إذا، كرر الطفل هذه الألفاظ؟

كما تقول دانا مونت الاستشاري عبر الإنترنت لدى المؤتمر الاتحادي لاستشارات توجيه الطفل: "الأطفال فضوليون للغاية ويعيشون في العالم بآذان متيقظة للغاية. مصادر الكلمات النابية لا حصر لها مثل دور الحضانة أو المدرسة أو الأقارب الأكبر سنا أو الآباء أنفسهم، كما أن وسائل الإعلام مثل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وأغاني الراب، هي مصدر كبير للأطفال الأكبر سنا والمراهقين".

وعندما يتعلم الأطفال كلمة نابية، فإنهم يقومون بتجربتها وتكرارها على الفور. وتقول مونت: "إنها عادة لا تكون الكلمة نفسها ما يروق للطفل ولكن ما يأتيهم من رد فعل من يسمعها عندما يلفظونها".

عادة لا يعرف الأطفال الصغار ما تعنيه الكلمة التي يتلفظون بها، خصوصا إذا كانت ذات إيحاء جنسي. إذن فهم لا يستخدمونها لسب الآخرين.

وللتصدي لهذه المشكلة يتعين على الآباء "أخذ نفس عميق وألا يعتبرونها هجوما شخصيا"، بحسب التربوية شتيفاني فينتسليك، مضيفة أنه لا يوجد حل واحد حيث أن لكل عائلة ثقافتها الخاصة المتعلقة بالسباب.

ونستعرض أهم النصائح للأمهات حول تعديل سلوك الشتائم للأطفال، وفق ما ذكرت الدكتورة فاطمة محمود استشاري نفسي وتربوي.

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- يجب على الوالدين السيطرة على ألفاظهم وسلوكياتهم أمام أطفالهم، حيث إنه يقلد والديه فيما يفعلونه أو يقولونه.

- على الوالدين، ضرورة إظهار حبهم له، بالإضافة إلى إخباره بأن سلوكه كان سيئا، ولكنه ليس شخص سيء، ويجب تحذير الطفل بعدم القيام بهذا السلوك مرة أخرى.

- الحرص على الاستماع والإنصات للطفل، مع ضرورة لفت نظره بأنه سيتم معاقبته عند صدور منه أي ألفاظ بذيئة.

- لا ينصح أن يصير من عادات الآباء أن يتظاهروا بعدم سماع الكلمات النابية. ويجب أيضا ألا يتجاهلوا قطعا الشتائم الموجهة للآخرين. وسواء كان التلفظ بها تم في الأماكن العامة أو في المنزل، يجب على الآباء أن يوضحوا أن الشتائم أمر غير ظريف وأن ينتقدوا الكلمة وليس الطفل.

- على الأم معاقبة الطفل في البداية عقابا بسيطا، وإذا تكرر هذا سلوك الشتائم يتم زيادة العقاب، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة طرق للعقاب غير الضرب، وهي حرمان الطفل من الذهاب للنادي أو اللعب مع أصدقائه وأقاربه.

- لابد من مشاركة الطفل اهتماماته، مثل قراءة القصص وتنمية الحس الديني لديه، وإخباره بأن الدين ينهي عن التحدث بالألفاظ البذيئة وأن الكلمة الطيبة صدقة.