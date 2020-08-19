سيدة تهدد بالانتحار لاعتداء زوجها عليها: "فضحني وراهن طلاقي بالاعتذار"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة خرجت في بث مباشر، أظهرت خلاله الاعتداءات والإصابات الجسدية التي ألحقها زوجها بها، بحسب حديثها في الفيديو.

وأظهرت السيدة الإصابات الجسدية في ذراعها، موضحة أنها حاولت تحرير محضر ضد زوجها، لكنها فوجئت بتواجده في القسم لتحرير محضر ضدها، يتهمها بالاعتداء عليه: "وهو بيضربني خربشته خربوشتين.. ورايح يعملي محضر.. وهناك قالولي لو عملتي محضر وهو عملك محضر يبقى هتباتوا في القسم".

وتابعت السيدة في مقطع الفيديو المتداول، بأنها تنازلت عن المحضر حتى لا تبات في الحجز: "هو كان عاوز يحبسني، والظابط يقوله دي مراتك.. يقوله عادي تبات في الحجز.. اتنازلت عشان أروح لبنتي.. هو دا القانون اللي هاخد به حقي".

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واستطردت السيدة في حديثها، أن الاعتداء كان نتيجة طلبها للطلاق: "كل دا عشان عاوزة أطلق وأخد حقي.. وفي الآخر عاوزني اعتذر إني غلطت في أبوه وأمه.. أنا اتفضحت واضربت.. ويقولي تعتذري هطلقك لو مش هتعتذري مش هطلقك".

وكشفت السيدة عن رغبتها في الانتحار: "أنا هسيب الدنيا وهمشي وربنا مش هيزعل مني.. وبنتي لما تكبر هتعرف أد إيه أنا اتظلمت ومش هتزعل مني.. عند ربنا أرحم ومبقتش عاوزة حاجة".

وتداول رواد "التواصل الاجتماعي"، مقطع الفيديو وسط تعاطف مع السيدة المعنفة: "الست دي ممكن تنتحر بجد"، "واحدة متشرحة وبتستنجد عشان تاخد حقها من جوزها المشوه نفسيًا"، "حسبي الله ونعم الوكيل الظلم ظلمات يوم القيامة".