ريهام شندي تحكي رحلتها من البنك الدولي إلى حكايات أطفال المهجر

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة ريهام شندي، كاتبة قصص الأطفال والخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، إنها كانت تعمل في البنك الدولي، منذ عام 2008 لتنمية القطاع المالي، ولم يكن يخطر ببالها أن تكتب "حكايات" لأطفال المهجر، إلى أن حصلت على إجازة دون راتب وبقت في منزلها.

وأضافت شندي، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنها كانت تسافر لمدة 3 أسابيع خارج مصر نظرًا لطبيعة عملها، ما جعلها غير قادرة على استكمال العيش بنفس النمط، خاصةً أن لديها توأم صغير.

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وتابعت: "قررت أترك البنك الدولي وتصادف في نفس الوقت إني لقيت كتب الأطفال بالعامية، وبالنسبة للمربية فهو موضوع شائك بالنسبة لي، لأن مفيش جدة هتملى الفراغ، وزوجي ألماني فمفيش حد هيملى فراغ اللغة العربية عندهم، وبالتالي تركت عملي".

ولفتت إلى أنها وعت بأهمية أدب الطفل من خلال تجربة العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أنها بدأت القراءة باللغة العربية عندما كانت حامل في توأمها، لافتى إلى أنها كانت تحاول تعليم توأمها بعد ذلك اللغة العامية المصرية.

وواصلت: "كنت أقرأ بالفصحى، وملزمة في نفس الوقت بتعليم أبنائي بالحديث باللغة العامية، فوجدت نفسي أقرأ وأترجم، بينما كان زوجي يقرأ باللغة الألمانية، وكبر الطفلان وبدأت أقرأ لهما (سجع) وكانا يشعران بالملل مني بسبب طريقة ترجمتي".

وأشارت إلى أنها بدأت تشعر بطريقة كتابة النصوص وهو ما دفعها إلى ترجمة النصوص الأجنبية التي تكتبها، ما جعلها تستمتع بالترجمة لطفليها، "كنت التزم بالنص الأجنبي وألفت 25 كتابا".