أحمد الفيشاوي يمازح نيللي كريم: مفيش واحدة هاي شوجر (فيديو)

علاقات و مجتمع
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة نيللي كريم.
وظهر "الفيشاوي"، وهو يمازح "نيللي" على طريقة مسلسل "بـ100 وش"، مطالبًا منها أن تناديه بـ"هاي شوجر"، لترد عليه قائلة: "المفروض أنت اللي تقولي هاي شوجر.. وأنا أقول هاي عمر".
يذكر أن مسلسل "بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وشاركهما عدد من الفنانين منهم علا رشدي، ومصطفى درويش وشريف دسوقي، وكان من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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