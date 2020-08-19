5 طرق تساعدك على تقليل الشعور بالألم دون الحاجة لمسكنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يداهمك آلما بالجسم، وما أن تشعر به تلجأ إلى تناول المسكنات، لكن هذا تصرف خاطئ، لأن كثرة تناولها يمكن أن يسبب مشاكل أخرى.

هناك طرق طبيعية عديدة تساعد على تقليل الشعور بالألم دون الحاجة إلى اللجوء لأدوية مسكنة، نذكرها لكم حسب موقعي health"و"webmd".

1-ممارسة الرياضة:

يلعب النشاط البدني دورا مهما في إيقاف الألم، بالإضافة إلى أنه يقلل فرصة الإصابة في بعض الحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل والألم العضلي، لذا يمكنك تجربة الأنشطة الهوائية الخفيفة مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.

2-التدليك العلاجي:

فالتدليك يمكن أن يخفف الألم الموجود في العضلات والمفاصل، وتخفيف التوتر والقلق، وربما يساعد على تشتيت انتباهك عن الألم من خلال إدخال

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3-العلاج بالموسيقى:

أظهرت الدراسات أن الموسيقى يمكن أن تساعد في تخفيف الألم أثناء وبعد العمليات الجراحية والولادة، ويعتبر الاستماع إلى أي نوع من الموسيقى يمكن أن يصرفك عن الألم أو الانزعاج.

4- اليوجا:

تتضمن عمليات تمارين التحكم في التنفس والتأمل والحركات اللطيفة لتمديد العضلات وتقويتها، وأظهرت العديد من الدراسات أنها يمكن أن تساعد الأشخاص في إدارة الألم الناجم عن مجموعة من الحالات، من الصداع والتهاب المفاصل والإصابات المزمنة.

5-الحرارة:

تساهم الحرارة على استرخاء العضلات وتخفيف الألم الناتج عن تقلصات الحيض، ويمكنك أيضا وضع قربة ماء ساخن على منطقة البطن، ولكن يجب عدم استخدام الحرارة على الجروح، مع ضرورة عدم تسخين الماء لدرجة شديدة.