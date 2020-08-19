علامة على الإصابة بـ"كورونا".. 10 أطعمة تساعدك في اختبار حاسة التذوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد الحمى وضيق التنفس وصعوبة التنفس والسعال الجاف من أكثر الأعراض شيوعًا المرتبطة بفيروس كورونا، وبينما يمكن أن ترتبط هذه أيضًا بأنواع أخرى من الأمراض، بما في ذلك نزلات البرد أو الأنفلونزا أو حتى الحساسية، إلا أن هناك علامة غريبة واحدة للفيروس تم تحديدها بواسطة عدد كبير من المصابين وهي فقدان حاسة التذوق.

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بكورونا، وتريد اختبار حاسة التذوق لديك، فإليك 10 أطعمة يمكن أن تساعدك على القيام بذلك، يستعرضها "الخليج 365" وفقا لموقع " eatthis".

الفاكهة

يجب أن تكون قادرًا على تذوق أي شيء حلو أو به سكر، من الطرق السهلة لاختبار براعم التذوق لديك، قضم قطعة من الفاكهة، مثل التفاح أو الموز أو البرتقال التي تحتوي على سكريات طبيعية.

الحلوى

إذا كنت تتناول شوكولاتة ولم تجد المتعة المعتادة، فقد يشير ذلك إلى أن براعم التذوق لديك لا تعمل بشكل صحيح.

الليمون

البعض يحب الأطعمة الحامضة والآخر لا يحبها، ولكن إذا كنت تشرب القليل من عصير الليمون ولا تشعر بمذاقه، فهناك احتمال كبير بأن شيئًا ما ليس على ما يرام بشأن في حاسة التذوق.

المخللات

غالبًا ما يؤدي تناول مخلل إلى رد فعل سيئ، إذا كنت لا تفعل ذلك عند تناول الخيار المنقوع في الخل، فقد تكون تعاني من فقدان التذوق.

شيبسي بالملح والخل

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يعتبر الشيبسي بالملح والخل طريقة رائعة لاختبار براعم التذوق لديك. لماذا؟ إنها ليست فقط حامضة، ولكنها أيضًا مالحة.

ملح الطعام

الغالبية لديهم ملح في مطبخهم، إذا قمت برش القليل على إصبعك، وتناولته، وفعلت ذلك مرة أخرى، ولم تتذوق شيئًا على الإطلاق، عليك إجراء اختبار فيروس كورونا.

الكرنب

واحد من أكثر الخضروات مرارة، وهذا هو السبب في أن الكثير من الأطفال يديرون أنوفهم تجاههم، إنه أيضًا طعام جيد لاختبار حاسة التذوق.

شاي أخضر

مشروب مر للغاية، سواء كنت تستمتع بشرب كوب منه أم لا، فقد ترغب في تحضير كوب كاختبار لحاسة التذوق.

صلصة الصويا

لذيذة بشكل لا يصدق، وهي بهار شائع في معظم مطابخنا، تعد بمثابة اختبار تذوق سهل القيام به.

جبن نتن

إذا كنت لا تستطيع تذوق منتجات الألبان ذات الرائحة النفاذة، فقد تكون تعاني من فقدان حواسك.