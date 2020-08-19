في ذكرى وفاته.. والدة الشهيد جمال أبو طبل: منهم لله اللي قتلوك يا ابني ضنا قلبي

علاقات و مجتمع

في مثل هذا الشهر وقبل 4 سنوات رحل شهيد الكتيبه 114 حرس الحدود سيدي براني السلوم حسام جمال أبو طبل، الذي رثته والدته السيدة ليلي السيد في تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك".

ونشرت ليلى صورة تجمعها بالشهيد وأخرى وهو مكفن بعلم مصر معلقة عليها :"كنت بشوفه كل شهر أو 28 يوم، يعني كان معايا سنين التعليم بس، الشهر دا كدا عدا عليه أربع سنين، منهم لله اللي قتلوك يا ابني ضنا قلبي".

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وتضيف: "كان فرحتنا وكان الحلم اللي بادئ يتحقق ليه قتلوه دا انسان متربي وإنسان نافع مش بيأذي ولايضر حد، الله يرحمك ياحبيبي ويعوض عمرك بحياة هنية وسعادة في الجنة، في الفردوس الاعلى ياحسام".

وكانت قد أعلنت "ليلى" يوم استشهاد نجلها بأنها ستتوجه لزيارة قبره، كما اعتادت على ذلك: "أنا رحت لحسام وقولت له السلام عليكم ياحسام، أكيد رد عليا السلام، وسلمت على سكان القبور كلهم وقرأت القران يارب اجعل قبر حسام روضه من الجنه واجعله نورا من نور الجنة".

وتضيف: "الحاجه الصعبة واللي توجع جامد، إني إحساسي طول الطريق إن ريحاله أزوره في مكانه دا، وكمان وأنا راجعه وسيباه، لكن بعد شويه قعدت أقرأ و ادعي وبالدعاء له نسيت الإحساس دا، ربنا يعوضه شبابه ويسكنه بالفردوس الأعلى ويسعده ويراضيه".