"الخطوات الأولى في حياتنا فارقة".. سحر نصر توثق أولى مراحل حفيدتها التعليمية

علاقات و مجتمع

تحرص الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على مشاركة حفيدتها لينا، في العديد من المناسبات، وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توثيق اللحظات الهامة في حياة حفيدتها.

ونشرت الدكتورة سحر نصر، عددا من الصور التي تجمعها بحفيدتها، وأرفقت تعليقًا عليها قالت خلاله، "الخطوات الأولى في حياتنا تكون فارقة ولحظات لا تنسى ونحن نخطو أولى خطواتنا نحو المستقبل.. حرصت على مشاركة حفيدتي لينا هذه اللحظة في بداية مشوار للتعلم أتمناه لها حافلا مليئا بالإنجاز.. ربنا يوفقك لينا حبيبتى".

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هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها الدكتورة سحر نصر متابعيها تفاصيلها مع حفيدتها لينا، فهناك مواقف عديدة جمعت بين الجدة والحفيدة، سواء في المناسبات القومية أو الاجتماعية.

وفي 23 يونيو من العام الماضي، حرصت سحر نصر، على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها "لينا" التي أتمت عامها الرابع، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عددًا من الصور خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

وحرصت "نصر" على ارتداء ملابس بيضاء بصحبة ابنتها وحفيدتها، وعلقت على الصور قائلةً: "وجودك في حياتي، خلاني في مرحلة جديدة.. لأن ارتباطي بيكي ليس عاديًا.. إنه ممتع وسحري".