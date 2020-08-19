علاقات و مجتمع
تحرص الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على مشاركة حفيدتها لينا، في العديد من المناسبات، وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توثيق اللحظات الهامة في حياة حفيدتها.
ونشرت الدكتورة سحر نصر، عددا من الصور التي تجمعها بحفيدتها، وأرفقت تعليقًا عليها قالت خلاله، "الخطوات الأولى في حياتنا تكون فارقة ولحظات لا تنسى ونحن نخطو أولى خطواتنا نحو المستقبل.. حرصت على مشاركة حفيدتي لينا هذه اللحظة في بداية مشوار للتعلم أتمناه لها حافلا مليئا بالإنجاز.. ربنا يوفقك لينا حبيبتى".
هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها الدكتورة سحر نصر متابعيها تفاصيلها مع حفيدتها لينا، فهناك مواقف عديدة جمعت بين الجدة والحفيدة، سواء في المناسبات القومية أو الاجتماعية.
وفي 23 يونيو من العام الماضي، حرصت سحر نصر، على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها "لينا" التي أتمت عامها الرابع، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عددًا من الصور خلال الاحتفال بعيد الميلاد.
وحرصت "نصر" على ارتداء ملابس بيضاء بصحبة ابنتها وحفيدتها، وعلقت على الصور قائلةً: "وجودك في حياتي، خلاني في مرحلة جديدة.. لأن ارتباطي بيكي ليس عاديًا.. إنه ممتع وسحري".
كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوات الأولى في حياتنا فارقة".. سحر نصر توثق أولى مراحل حفيدتها التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.