صور.. "بدون فلتر".. مريهان حسين في طلة صيفية جديدة

لايف ستايل

مرتدية أقراط فيروزية كبيرة، رافعة شعرها الملموم لأعلى، أطلت الفنانة مريهان حسين في أحدث ظهور لها، وشاركت الصور مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث ظهرت مريهان حسين، بـ توب "أوفشولدرز"، وعليه بنطلون واسع، مع تسريحة "بن" المميزة، وأظهرت الصور تاتو مريهان وهو عبارة عن عدة نجوم على قدميها.

وكتبت مريهان في تعليقها على الصور التي ظهرت فيها بطلة صيفية، "بدون فلتر"، وظهرت بتان واضح، ومكياج خفيف للغاية.

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وتفاعل مع مريهان حسين جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "ايه الجمال ده"، و"قمر بجد بموت فيكي"، و"ياربي وجهك بدر منور ومن دون نقطة ميك اب، ميما انتي بتجنني والله العظيم ماشاء الله تبارك الرحمن الله لا حسد نجمتي الحلوة".