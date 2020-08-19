10 أشياء احذر القيام بها للحفاظ على صحتك.. منها قلة شرب المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأشياء التي يجب التوقف عن القيام بها، من أجل الحفاظ على صحتنا، والتي نذكرها لكم، حسب ما جاء بموقع "eatthis".

1- الاستيقاظ متأخرا:

الاستيقاظ في الصباح يتيح لنا أن نكون أكثر إنتاجية، حيث تصل مستويات هرمون الكورتيزول لدينا لذروتها بشكل طبيعي حوالي الساعة 7 إلى 8 صباحا، لذلك يمكننا إنجاز المزيد من الأشياء في هذا الوقت، ويعتد هذا أفضل لصحتنا.

2- تناول الفيتامينات:

يقول الطبيب الأمريكي رومي بلوك أخصائي الغدد الصماء والمؤلف المشارك لكتاب The Vitamin Solution: Two Doctors، إن الكثير من الأشخاص إما يتناولون جرعة زائدة من المكملات الغذائية، والتي يمكن أن تكون ضارة، أو لا يتناولون أي فيتامينات، لذا من المهم استشارة الطبيب لتلقي جرعة الفيتامينات المناسبة لاحتياجاتك.

4- إهمال ارتداء قناع الوجه:

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأمريكي، بضرورة ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، حيث يصعب الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

5- تجاهل التباعد الاجتماعي:

حتى إذا تم إعادة فتح الأنشطة المختلفة، فمن المهم اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، ويقول مركز السيطرة على الأمراض، إن الحد من الاتصال وجها لوجه مع الآخرين هو أفضل طريقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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6- تناول القليل من الماء:

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى قصور العضلات، ما قد يتسبب في حدوث إصابات، حيث تحتاج العضلات والأعضاء إلى الماء لتعمل بشكل صحيح، كما أن تناول الكثير من الماء يمكن أن يعزز فقدان الوزن أيضا، لذا من الأفضل تناول 8 أكواب يوميا على الأقل.

7- استخدام منتجات الشعر تزيل الزيوت الطبيعية:

يقول الدكتور بايجو جوهيل، وهو جراح معتمد وزميل كلية الجراحين الأمريكية، إن أسوأ خطأ صحي يمكن أن ترتكبه لشعرك هو استخدام منتجات الشعر التي تزيل الزيوت الطبيعية وتجففها، لذا يجب قراءة الملصقات الخاصة بالشامبو ومنتجات التصفيف وتجنب أي شيء يحتوي على الكحول أو البولي إيثيلين جلايكول، الذي يمكن أن يجفف شعرك، بالإضافة إلى أن كلوريد الصوديوم يجعل فروة الرأس جافة ويسبب للحكة، وكبريتات لوريل الصوديوم، وهو مكون شائع جدا للشامبو يزيل الزيوت الطبيعية التي يحتاجها شعرك ليكون صحيا.

8- استهلاك الكثير من البروتين:

يقول الطبيب الأمريكي أنتوني كوري، طبيب جراحة العظام في مركز جامعة توليدو الطبي، إن العديد يستهلك بروتينا إضافيا دون فهم الكمية الصحيحة التي يجب تناولها أو الآثار الضارة التي يمكن أن تسببها الكمية الزائدة، كما أن الجسم لا يستخدم البروتين الإضافي بكفاءة وقد يفرض ذلك عبئا على العظام والكلى والكبد، ما يؤدي إلى حصى الكلى واضطرابات في وظائف الكبد، وتطور مرض الشريان التاجي.

9- تناول المشروبات السكرية:

على مدى الثلاثين عاما الماضية، زاد استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بشكل كبير، حيث ربطت العديد من الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر مع زيادة الوزن، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والنقرس، ومرض الشريان التاجي، بارتفاع مخاطر من السكتة الدماغية.

10- مشاهدة التلفاز في السرير:

يجب أداء جميع الأنشطة الأخرى خارج سريرك، وبشكل مثالي، خارج غرفتك، لتكييف عقلك للتفكير في النوم عندما تدخل إلى غرفة نومك، وليس بشأن آخر مهمة من العمل.