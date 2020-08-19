7 أشياء تجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا".. بينها التدخين وفصيلة الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كما هو الحال مع أي مرض، فإن أحد الطرق الأساسية للوقاية من عدوى فيروس كورونا هو اكتشاف خطر إصابتك به أولا.

فيما يلي 7 أشياء تزيد من تعرضك لخطر الإصابة بـ COVID-19، كما أورد موقع "eatthis".

1-فصيلة دمك:

قد تكون فصيلة دمك مؤشرا كبيرا على مدى احتمالية إصابتك بـCOVID-19، وأوضحت دراستان إحداهما مقدمة من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شينزين بالصين والأخرى من قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا، إلى أن أولئك الذين لديهم فصيلة الدم A معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالفيروس مقارنة بأنواع الدم الأخرى، وأولئك الذين لديهم فصيلة دم O هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

2- التركيبة السكانية الخاصة بك:

هناك خصائص ديموغرافية إضافية يمكنها أيضا تحديد احتمالية إصابتك بالعدوى، على سبيل المثال، وفقا لتحليل حديث للبيانات أجرته وكالة الأسوشييتد برس، فإن الأمريكيين الأفارقة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حيث أن المشاكل الصحية كالسمنة والسكري والربو تزيد بمعدلات أعلى في المجتمع الأفريقي ما يجعل الأمريكيين الأفارقة هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

3-مؤشر كتلة الجسم الخاص بك:

يؤكد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأمريكي، أن السمنة الشديدة، التي تعرف أيضا على أنها مؤشر كتلة الجسم هي عامل خطر يجعلك عرضة لفيروس كورونا، وانتهت الدراسات الأولية إلى أنها تؤثر بالتأكيد على احتمالية العدوى.

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ويوضح مركز السيطرة على الأمراض، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يمكن أن يكون لديهم العديد من الأمراض المزمنة الخطيرة والظروف الصحية الأساسية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل COVID-19.

4- ضعف الجهاز المناعي:

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة (نقص المناعة) بما في ذلك الأفراد الذين يخضعون لعلاج السرطان ونخاع العظام أو زرع الأعضاء، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة، والسبب في ذلك هو أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة لديهم قدرة محدودة على محاربة الأمراض المعدية، بما في ذلك الفيروسات.

5-التدخين:

الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، نظرا لأن النيكوتين يمكن أن يزيد أيضا من فرص الإصابة بالعدوى.

6- بعض المشاكل الصحية الموجودة مسبقا:

بعض الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة لديهم خطر الإصابة بالعدوى، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فهناك مشاكل صحية موجودة مسبقا يمكن أن تعرض الأفراد لخطر أكبر للإصابة، وتشمل الأمراض القلبية الخطيرة بما في ذلك قصور القلب، ومرض الشريان التاجي، وأمراض القلب الخلقية، واعتلال عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم الرئوي ومرض السكري، وأمراض الرئة المزمنة، والربو، وأمراض الكلى المزمنة.

7- المكان الجغرافي الخاصة بك:

من الواضح أن مكانك في العالم والبلد والولاية والمدينة يؤثر على احتمالية تعرضك لخطر الإصابة بـ COVID-19، لذا إذا كنت في دولة أو ولاية يوجد بها المزيد من حالات الإصابة بالفيروس، مثل فلوريدا، فمن الواضح أن هناك احتمالية أكبر للإصابة به.