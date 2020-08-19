أحدهم أكثر انتشارا في مصر.. ما هي أنواع فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مع محاولات العلماء المستمرة لإنتاج أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، لا يكف "كوفيد-19" عن التطور وتوجيه ضربات قوية للعالم.

ولكن ماذا عن أنواع فيروس كورونا، والأكثر انتشارا في مصر، هذا ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لصحيفة "تيليجرف" البريطانية.

كشف العلماء ستة أنواع مختلفة من الفيروس التاجي مع زيادة مستويات شدة العدوى، مع العلم أن الأعراض تختلف في كل نوع.

ويستهدف العلماء في اكتشاف الستة أنواع، العمل على إنقاذ المصابين، من خلال الإبلاغ عن المرضى الأكثر عرضة للخطر، كما أن تحليل آلاف الحالات كشف عن مجموعات مختلفة من الأعراض وصنفها العلماء حسب شدتها، وكان الصداع وفقدان حاسة الشم شائعان في المجموعات الستة، ولكن باقي الأعراض تشهد اختلافًا كبيرًا بعد ذلك.

وجد العلماء في كلية كينجز كوليدج لندن، أن المرضى الذين يعانون من الأنواع الست من كوفيد-19، هم أكثر احتياجا بنسبة كبيرة إلى المساعدة على التنفس وتزويدهم بالأكسجين، من المرضى في المجموعة الأولى.

هذا مهم لأن المرضى غالبًا ما يصلون إلى مرحلة حرجة بعد عدة أيام من ظهور الأعراض، يجب على نظام التصنيف الجديد الإبلاغ عن الحالات الأكثر خطورة وإعطاء الأطباء الفرصة للتدخل في وقت مبكر.

ويقول المسؤولون عن الدراسة، بقيادة باحثين من كلية كينجز كوليدج في لندن، إن الاكتشافات الست للفيروس ستترتب عليها آثارا كبيرة بشأن العلاج إذا ما حدثت موجة ثانية محتملة من الفيروس التاجي، ما يمكننا من إنقاذ الأرواح.

وتشمل الأنواع الست لكورونا ما يلي:

- مثل الإنفلونزا

يشبه الإنفلونزا مع عدم ظهور بعض الأعراض الشائعة كالحمى، والصداع، وفقدان الشم، وآلام العضلات، والسعال، والتهاب الحلق.

- إنفلونزا وحمى

يشبه الإنفلونزا مع وجود الأعراض الشائعة كالحمى والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والسعال، والتهاب الحلق، والبحة، وفقدان الشهية.

- الجهاز الهضمي

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يؤثر هذا النوع أكثر على الجهاز الهضمي، وتظهر بعض الأعراض المعروفة مثل الصداع، وفقدان الشم، والإسهال، والسعال.

- الأكثر صعوبة

يشبه النوع الأول ولكن الأعراض أشد وأكثر صعوبة، ومن أهم العلامات تعب شديد، مع صداع حاد، وفقدان حاسة الشم، والسعال المستمر.

- آلام العضلات

يشبه النوع الثاني ولكن الأعراض أشد، إذ يعاني المصاب بآلام العضلات والصدر، والتهاب الحلق الشديد، مع فقدان حاستي الشم والتذوق الصداع.

- المستوى الثالث الأكثر خطورة

يطلق عليه المستوى الثالث الأكثر خطورة، ومن أبرز الأعراض حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي، مع آلام حادة في الصدر، وضيق التنفس، وصداع شديد، والحمي، ومعظم الأعراض الشائعة لكورونا

اختلفت نتائج الفحوصات على المرضى بشكل كبير من أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا أو طفح جلدي بسيط إلى تعب شديد قد يصل للوفاة.

النوع المنتشر في مصر

وفقا للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فإن الدراسات التي أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة كشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا وتحديد النوع المنتشر في مصر.

وقام فريق جامعة القاهرة المشارك في الدراسات البحثية والذي يضم أساتذة وباحثين بكل من المعهد القومي للأورام وكليتي الطب والصيدلة، وبالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والمعامل المركزية وأبحاث الدم بالقوات المسلحة، بالتتبع الجيني الكامل لعدد 64 عزلة فيروسية من بين 84 عينة لمرضى إيجابيين لفيروس كورونا كان قد تم تشخيصهم بتحليل تفاعل البلمرة التسلسلي "PCR"، وفقا لبيان رسمي نشرته الجامعة.

ووجد الفريق البحثي أن الفيروسات المنتشرة في مصر أقرب إلى شعبة من الفيروسات التي صنفها العلماء أنها من المجموعة "B" (بحسب تصنيف فورستر الألماني) أو "2a2" أو "20A" (بحسب تصنيف NextStrain)، علمًا بأن هذه المجموعات لا تختلف في صفات العدوى، لكنها تساعد على معرفة تتبع مسارات انتشار الڤيروس.

وقال الخشت، إن الدراسات التي تقدمها الفرق البحثية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لاكتشاف مستجدات فيروس كورونا، تساعد في معرفة نوع الفيروس المنتشر في مصر وتساعد على إيجاد لقاح مضاد يخلص البشرية من هذا الوباء.