صحة
قد يعتقد البعض أن تناول المش القديم الذي يحتوي على "دود" ليس منه أضرار بالغة، وأن تناوله قد يفيد، وهو ما نفته الدكتورة سحر سليمان طبيبة تغذية علاجية.
وأكدت سليمان لـ "هُن"، أن المش القديم الذي يحتوي على "دود" يوجد به طفيليات بمجرد دخولها للجسم تتكاثر وتحدث أزمات صحية لا يحمد عقباها.
وأشارت طبيبة التغذية العلاجية إلى أن من بين الأمراض التي تحدث تلك التي تصيب الجهاز الهضمي، إضافة لحدوث نزلات معوية، وقد يصل الأمر إلى التسمم، مضيفة أن الجبن المالح بعيدًا عن المش القديم قد يتسبب في أزمات صحية وتحديدًا لمرضى الضغط.
وعليه، نفت سحر أن ما يتداول بشأن فوائد تناول "المش بدوده" عار تمامًا من الصحة، فالمش الذي يحوي ذلك "الدود" ملوث بالميكروبات، وإذا شعر الفرد بعد تناوله بإسهال أو قيء أو آلام شديدة في البطن لا يمكن تحملها لابد من التوجه مباشرًا لأقرب طبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة تغذية تحذر من تناول "المش بدوده": يسبب التسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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