الامارات | نجل طلال مداح يعلن وقف جميع أغاني والده

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طلال مداح يعلن وقف جميع أغاني والده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار عبدالله ابن الفنان الراحل طلال مداح جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن رفع شكوى رسمية لوقف بث جميع أغاني والده حول العالم لحين تقنين وضعها.

وغرد عبدالله طلال مداح عبر صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc وMazzika باتفاق مع "جولدن كاسيت" كموزع لشركة "فنون الجزيرة"، وبما أن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي إنترنتياً، وعشان أريحهم كلهم وغيرهم، رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم كله، حتى يتم حلها".

وشدد عبد الله خلال تصريح تلفزيوني وصحيفة "عكاظ" السعودية، على حقه في وقف بث أغاني والده، قائلا: "من حقي إيقاف أغاني والدي في أي مكان تُبث فيه ومنه، سواء داخل السعودية، أو خارجها، وفي يوتيوب والمواقع الأخرى، وسأقوم بسحب الأغاني من السوق".

وبين أن سبب هذا القرار هو: "إغلاق القناة السعودية قناتنا طرب على يوتيوب، لأخذنا حفلات لطلال مداح في التلفزيون، ووضعها على القناة عبر رفع شكوى ليوتيوب، أدت إلى غلق القناة بعد خمس سنوات من العمل فيها".

وأضاف: "قمنا بفتح قناة طلال TV بجهود فريق محب لطلال مداح وفنه، وعملنا على تسجيل ومونتاج أغلب حفلاته، وعلى مدى سنوات طويلة جمعنا ما يقرب من 1500 تسجيل من قنوات وحفلات عدة، في حين بلغ عدد ما حذف من قناتنا كونها مقاطع تابعة للتلفزيون السعودي وغيره 300 مقطع، لنتفاجأ بعدها، وخلال شهرين فقط، بإنذارين من يوتيوب بعد شكوى شركة مزيكا".

وتابع: "لن أنتظر إنذارا ثالثا حتى أغلق القناة، وسأقوم بذلك بنفسي، خاصة أن القناة لا تدر علي دخلا ماديا، والخاسر الوحيد هو جمهور مداح".

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