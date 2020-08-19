فيديو.. رانيا يوسف في الجيم لعمل "فورمة الساحل"

علاقات و مجتمع

الصالات الرياضة من أكثر الأماكن المحببة لرانيا يوسف، فهي دوما ما تشارك جمهور ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بفيديوهات وصور لها داخل الجيم.

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وبعد انتهاء فترة العزل، وبداية افتتاح الصالات الرياضية، عادت الفنانة رانيا يوسف لعمل "فورمة الساحل"، وجسد الصيف الممشوق من جديد.

حيث نشرت فيديو لها وهي تقوم بعدد من التمرينات الرياضية في "الجيم"، وظهرت بمنتهى الرشاقة والخفة.

فقد تنقلت رانيا يوسف بين عدد من الأجهزة، بداية من العجلة، وحتى عمل تمرينات الأرجل، والجزء السفلي من الجسم، وشاركت رانيا يوسف هذا الفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، معجبين بنشاطها واهتمامها بالرشاقة، والصالات الرياضية.