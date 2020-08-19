علاقات و مجتمع
الصالات الرياضة من أكثر الأماكن المحببة لرانيا يوسف، فهي دوما ما تشارك جمهور ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بفيديوهات وصور لها داخل الجيم.
وبعد انتهاء فترة العزل، وبداية افتتاح الصالات الرياضية، عادت الفنانة رانيا يوسف لعمل "فورمة الساحل"، وجسد الصيف الممشوق من جديد.
حيث نشرت فيديو لها وهي تقوم بعدد من التمرينات الرياضية في "الجيم"، وظهرت بمنتهى الرشاقة والخفة.
فقد تنقلت رانيا يوسف بين عدد من الأجهزة، بداية من العجلة، وحتى عمل تمرينات الأرجل، والجزء السفلي من الجسم، وشاركت رانيا يوسف هذا الفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، معجبين بنشاطها واهتمامها بالرشاقة، والصالات الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رانيا يوسف في الجيم لعمل "فورمة الساحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.