زينة مكي تتلقى عرض زواج داخل الجيم: بدك تصيري مرتي

علاقات و مجتمع

بطريقة غير مألوفة داخل إحدى صالات الجيم، وبحضور الجميع، استغل الموسيقي اللبناني نبيل خوري، استعداد الفنانة الشابة اللبنانية زينة مكي، لأداء التمارين اليومية كما اعتادت، ليفاجئها بطلب الزواج منها، محضرًا بين يديه خاتم الخطبة، في مشهد رومانسي جالسًا على ركبتيه، مرددًا عبارة "بدك تصيري مرتي".

Advertisements

لم تكن الفرحة تسع الفنانة الشابة من الموقف الذي فعله حبيبها حتي يتقدم لخطبتها، ما جعلها تدخل في نوبة من البكاء والضحك في آن واحد.

مقطع فيديو لا تتعد مدته الثواني، شاركته العروس الشابة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تلقيها عرض الزواج داخل صالة الجيم وهى بملابس الرياضة، وأرفقت تعليقًا قالت خلالها "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا، ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو".

تغزلت الفنانة الشابة بالموسيقي اللبناني، خلال منشورها، قائلةً" نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على اجريي كل يوم، بنُص زعلي و بنُص تعصيبي، وبنُص تمريني اليوم، بيقللي بدِّك تصيري مرتي ؟انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي..ايه .. أكيد ايه و عفكرة.. انتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى".