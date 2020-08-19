10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة: جفاف ومرض وحساسية

صحة

نظرا لحرار الجو المرتفعة، يفضل كثيرون النوم تحت المروحة، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل مكيفات الهواء، أو عدم وجودها من الأساس تصبح المروحة بديل أساسي للجميع، وعند الاستغراق في النوم تحت المروحة، تحدث بعض التغييرات للجسم، والتي يمكن أن تصل للأضرار، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "دايلي ستار"، والخبير مارك ريديك لصحيفة "إندبندنت".

أضرار النوم تحت المروحة

الإصابة بالحساسية بسبب كمية الغبار التي تثيرها.

يمكن أن تسبب التهابا للجيوب الأنفية.

الهواء الجاف المتدفق من المراوح يسبب بعض المشكلات، إذ قد يؤدي ذلك إلى جفاف البشرة.

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جفاف الحلق.

تهيج العينين.

الجيوب الأنفية تتأثر بالهواء الجاف ما يؤدي إلى تجفيف المخاط.

المروحة تسبب جفاف العين في حالة ارتداء عدسات لاصقة.

يمكن أن تؤدي للصداع.

يصبح الإنسان أكثر عرضة لحدوث انسداد في الأنف وصداع والتهاب الجيوب الأنفية.

فقد يجد المرء نفسه مستيقظا بسبب إصابته بالتشنج وتوتر العضلات نتيجة الهواء البارد المركز الصادر عن المروحة.