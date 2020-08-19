لايف ستايل
توسطت الفنانة أمينة خليل صورة جمعتها بخطيبها، والسيناريست تامر حبيب خلال قضائهم فترة إجازة صيفية في إحدى قرى الساحل الشمالي، أثارت تلك الصورة كثير من الجدل حولها وكذلك انتقادات، وانتشرت على نطاق واسع عبر "السوشيال ميديا".
ورغم أن أمينة خليل التزمت الصمت حينها إلا أنها قررت الرد أخيرا خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.
وقالت أمين خليل خلال المداخلة الهاتفية، "السوشيال ميديا هي وسيلة التواصل المباشرة بينا وبين الجمهور".
وأضافت أن التعليقات على الصورة أثرت سلبا عليها، لكنا اعتادت الفصل بين الحياة الشخصية وما يحدث على مواقع التواصل "بالنسبالي لازم يبقى في خط فاصل بين السوشيال ميديا والحياة الشخصية".
وكانت صورة أمينة خليل بالمايو، مع خطيبها وتامر حبيب قد أثارت كثير من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملاصقتها لهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل ترد على انتقادات صورتها مع خطيبها وتامر حبيب: حياتي الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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