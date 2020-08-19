مكياج ناعم على طريقة نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - تتمتع نادين نجيم بجاذبية، جعلتها واحدة من أكثر النجمات متابعة. وهي باتت أشبه بأيقونة جمال للكثيرات من أترابها، إذ أن أسلوب مكياجها متنوّع يناسب شخصيتها وإطلالاتها. ورغم أن طبيعة عملها والمناسبات التي تحضرها تفرض عليها مكياجاً لافتاً وقوياً، فهي تميل أكثر إلى المكياج الناعم الذي يزيد من جاذبية ملامحها ويجعلها تبدو شابة أكثر.



إذا كنت تفضلين أسلوب المكياج الناعم مثل نادين نجيم التي نتمنى لها الشفاء العاجل ما عليكِ سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة:



1. الخطوة الأولى: حضّري بشرتك جيداً

Clinique Moisture Surge CC Cream SPF30



تعتني نادين نجيم ببشرتها السمراء وتحميها من كل العوامل المؤثرة فيها. لذا تحرص على استخدام الكريمات المناسبة لها التي تلبي حاجاتها. قبل خروجها من المنزل وقبل تطبيق أي مستحضر تجميل، تضع نادين كريم حماية لبشرتها. ولمكياج ناعم وبسيط يمكنك أن تستخدمي CC كريم مع درجة حماية كافية بدل أن تضعي كريم الأساس.

بإمكانك أن تختاري كريم Clinique Moisture Surge CC Cream SPF30



2. اختاري التركيبات الناعمة

Smashbox Photo Finish



في حال كنت تفضّلين استخدام كريم الأساس خاصة في السهرات والمناسبات الهامة، يمكنك أن تختاري تركيبة ناعمة وخفيفة، تغطي عيوب البشرة وتمنحها لوناً متجانساً إنما بشكل طبيعي منم دون أن يترك طبقة سميكة على سطحها.

اختاري كريم أساس Smashbox Photo Finish



3. مكياج العيون جذاب إنما بسيط

MAC Liquid Eye Liner



يشكّل مكياج العيون الجزء الأكبر من مكياج الوجه بشكل عام. إلا أن هذا لا يفرض عليك تطبيق مكياج قويّ لإبرازهما، بل يكفي أن تعتمدي ألوان ظلال متجانسة وخفيفة مع خط أيلاينر رفيع يزيد من جاذبيتهما. استخدمي الأيلاينر السائل إنما تجنّبي تطبيقه بخط عريض لأن هذا الأسلوب يمنحك ملامح قاسية.

اختاري مستحضر MAC Liquid Eye Liner

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4. ظلال بألوان هادئة

Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow



قد تكون لوحة الألوان الترابية أفضل خيار لمن تبحث عن مكياج ناعم وبسيط. وإذا كنت تتمتعين بعينين لوزيتين وبنيّتين كنادين نجيم فإن هذه الدرجات ستناسبك بالتأكيد. بإمكانك اعتماد صيحة الظل الواحد أو أن تمزجي لونين من الظلال بأسلوب ذكيّ وجذاب.

بإمكانك أن تختاري Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow



5. أحمر الشفاه لافت إنما هادئ

NYX Intense Butter Gloss



يشكّل أحمر الشفاه الركن الأساسي في تحديد أسلوب المكياج، فكلّما كانت خياراتك ناعمة وأقرب إلى الدرجات الزاهية، استطعت الحصول على مكياج هادئ وعفوي. وإذا كانت شفتاك مكتنزتين مثل نادين نجيم، فإن تركيبة الغلوس بالألوان الزاهية ستكون مناسبة لك.

اختاري NYX Intense Butter Gloss

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