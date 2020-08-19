كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - بعد الاستمتاع بفصل الصيف وشمسه المشرقة، يحين الوقت لاستقبال فصل الخريف وتحضير البشرة لأجوائه المختلفة. خلال فصل الصيف تتعرّض البشرة إلى أشعة الشمس الحارقة والتلوّثات ومياه البحر المالحة... وغيرها من العوامل التي تؤثر في صحّتها ونضارتها، ما يستدعي منك برنامج عناية مركّزاً يعيد إليها حيويّتها وإشراقها. ولأن المناخات تختلف بين فصل وآخر، تبقى هناك بعض الاختلافات في طرق العناية بالبشرة واختيار المستحضرات التي تحتاجين اليها لهذه الغاية.



في ما يأتي بعض الخطوات اللازمة لتحضير بشرتك لاستقبال فصل الخريف:

الواقي من الشمس ليس حكراً على الصيف

حضري بشرتك لإستقبال الخريف



استخدمي كريم الوقاية من أشعة الشمس طوال السنة، فهو ليس حكراً على شمس الصيف. يحميك هذا المستحضر من الأشعة فوق البنفسجية ومن التلوّثات البيئية التي تواجهها بشرتك باستمرار. اختاري كريماً بتركيبة مرطّبة، يمنحك بشرة حريرية الملمس ويحميها في الوقت نفسه من العوامل الخارجية المضرّة بصحّتها.

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وداعاً لكريمات الصيف

حضري بشرتك لإستقبال الخريف

اختلاف المناخ بين فصل الصيف وفصل الخريف يستدعي منك تغيير كريمات العناية التي تستخدمينها. ففي فصل الصيف أنت بحاجة إلى تركيبات خفيفة وناعمة، لا تسيل مع درجات الحرارة العالية والرطوبة. أما في فصل الخريف، فإن حاجتك تكون إلى الكريمات الغنيّة بالمياه والزيوت التي تحارب جفاف البشرة وتمنع ظهور التشقّقات والخطوط على سطحها.



الغسول صباحاً ومساء

حضري بشرتك لإستقبال الخريف



احرصي على ممارسة هذه الخطوة باستمرار. في الصباح أنت بحاجة إلى إزالة الإفرازات التي تخرج من البشرة خلال المساء. أما قبل النوم فعليكِ التأكد من نظافتها ليس فقط من مستحضرات التجميل إنما أيضاً من رواسب الغبار والتلوّث التي تتعرّض لها خلال النهار.



القناع الأسبوعي

حضري بشرتك لإستقبال الخريف



اختاري قناعاً مرطباً للبشرة بتركيبة خفيفة وطبّقيه مرة إلى مرتين في الأسبوع بحسب حاجة بشرتك، واختاري قناعاً منظّفاً يزيل الأوساخ من أعماق البشرة ويقلّص المسامات الواسعة، وهذا النوع من الأقنعة يمكنك استخدامه مرة كل 10 أيام. تساعد هذه الأقنعة في تغذية البشرة وتعزيز نضارتها وإشراقها.

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