حافظي على جمال وشباب يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - تفقد بشرة اليدين مع التقدّم في السن أو مع عدم الإهتمام بهذه المنطقة إلى ظهور بظهور التجاعيد المزعجة، وقد تسبق في كثير من الأحيان تجاعيد الوجه، فتبدو المرأة في عمر أكبر من سنها الحقيقي، كما أنه كثيراً ما يتم تجاهل العناية باليدين وتفضيل العناية بالوجه ، علماً أن بشرة اليدين تتعرض أكثر من سواها لعوامل تؤثر سلباً على الجلد وتسهم في شيخوخة الجلد المبكرة وهي تادليل الأول الذي يكشف سنك الحقيقي. لهذا عليك بمنحهما العناية اللازمة والمبكرة.



ما هي هذه العوامل؟



أسباب ظهور تجاعيد اليدين

أسباب ظهور تجاعيد اليدين



• التقدم في السن

• غسل اليدين المتكرر.

• عدم تجفيفهما جيداً.

• التعرض لأشعة الشمس.

• التدخين.

• استخدام مساحيق التنظيف دون ارتداء قفازات.

• قلة الترطيب.

• تناول بعض الأدوية.

• الوراثة.

• سوء التغذية.

• التلوث البيئي.

• البرودة، الحرارة المرتفعة، الرطوبة ....

• التغييرات الهرمونية في الجسم.

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نصائح لتقليل تجاعيد اليدين



لتجنب والتخفيف من حدة تجاعيد اليدين، ينصح الأطباء وخبراء العناية بالبشرة ببعض الخطوات، وهي كالتالي:

• الترطيب، ثم الترطيب... سواء بكريمات أو زيوت طبيعية، فالجفاف من الأسباب الرئيسية لظهور تجاعيد اليدين.

• تجنب تعريض اليدين للشمس، فالأشعة ما فوق البنفسجية تؤدي إلى تحلل وتكسر الكولاجين والإيلاستين في الجلد، لذا ينبغي تطبيق كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، أو تغطية اليدين.



• وفي الليل، ينصح بتطبيق كريم لليدين يحتوي على الريتينول المشتق من مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين A، حيث يعمل على تحسين الخلايا ويضاعف مستوى الكولاجين فيها.

• يجب ارتداء قفازات عند استعمال مساحيق التنظيف وفي أيام الشتاء الجافة والباردة، كذلك عند التعرض لأشعة الشمس.



• تجنب الإكثار من غسل اليدين، لأن الإفراط في هذا الأمر يضر بمرونة الجلد، فيصبح جافاً، وذلك أحد أسباب ظهور تجاعيد اليدين.

• الحرص على تجفيف اليدين جيداً بعد غسل اليدين.



علاجات طبيعية لإزالة تجاعيد اليدين



بعيداً عن التقنيات التي تعمل على إزالة تجاعيد اليدين، كالليزر، الفيلر وغيرهما، هذه بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد لهذا الغرض، على أن تتم المواظبة عليها.



الموز لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

جربي الموز لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



يخفف الموز من ظهور علامات التقدم في السن على البشرة لغناه بفيتامين B وE اللذين يحميانها من ضرر أشعة الشمس وآثار الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة، وبالتالي يقللان من حدة وفرص ظهور التجاعيد والخطوط، كما يرممان خلايا البشرة التالفة، كذلك فيتامين C الموجود في الموز يساهم في زيادة إنتاج الكولاجين، المادة المسؤولة عن شباب البشرة.

• تهرس ثمرة ناضجة من الموز للحصول على عجينة لينة.

• تفرك بها بشرة اليدين وتترك لمدة 30 دقيقة،

• تغسل اليدان بالماء الفاتر ويوزع عليهما كريم الترطيب.

• تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع كحد أدنى.

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زيت الزيتون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

زيت الزيتون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة، من بينها فيتامين E الذي يرطب البشرة ويقيها من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والعوامل المناخية الأخرى. يمدها بالتغذية، يرمم خلاياها ويحثها على التجدد.

يمكن الاستفادة من زيتون الزيتون يومياً:

• ترطب بشرة اليدين ببضع قطرات منه وتفرك بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق.

• ترتدى قفازات قطنية وتشطف اليدان صباحاً بالماء الدافئ.

أو من خلال هذه الخلطة التي تحتوي إلى جانب الزيتون كريم فعالاً يشهد له في عالم الجمال، وهو الفازلين.

الفازلين يحارب التجاعيد، بما فيها تلك التي تظهر على اليدين، لقدرته على منع جفاف البشرة وحبس الرطوبة في مسامها دون أن يسدها، كما يقوم بملء الخطوط الرقيقة، فتبدو أقل وضوحاً ليخفف منها ويعالجها بالاستخدام المتكرر.



الفازلين وزيت الزيتون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

الفازلين وزيت الزيتون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



• يمزج ½ كوب من زيت الزيتون مع 3 ملاعق كبيرة من الفازلين وعصير ليمونة.

• يحفظ الخليط في عبوة زجاجية محكمة الإغلاق ليستخدم منها في تدليك بشرة اليدين يومياً قبل الخلود غلى النوم.

• يترك على البشرة طوال الليل بعد ارتداء قفازات قطنية.

أسبوعياً، من خلال هذه الوصفة:



الموز وزيت الزيتون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

الموز وزيت الزيتون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



• تهرس ½ ثمرة ناضجة من الموز، تضاف لها كمية قليلة من زيت الزيتون والعسل لصنع عجينة طرية.

• توزع على بشرة اليدين لمدة ½ ساعة، ثم تغسل بالماء الدافئ، فالبارد.

• تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع على الأقل.



البيض لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

جربي البيض لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



البيض يحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين A، K، D، E و فيتامينات B، إضافة إلى حمض الفوليك Folic acid، الفسفور، السيلينيوم، الكالسيوم، الزنك، البروتين، الدهون الصحية، كالأوميغا 3 وغيرها. حميع هذه الخصائص تحافظ على مرونة وليونة البشرة، وبالتالي التخفيف من احتمال ظهور التجاعيد، كذلك البيض فعال لتجديد أنسجة البشرة.

أما العسل، مضاد حيوي غني بفيتامين C، الحديد والكالسيوم، يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، يقضي على العديد من مشاكل البشرة بأنواعها كافة. يمتاز بقدرته على إزالة الخلايا الميتة وتنشيط أنسجة البشرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد.

• يمزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة طعام من العسل.

• يوزع المزيج على بشرة اليدين ويترك لمدة 20 دقيقة.

• تشطف البشرة بماء فاتر.

• تكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.



زيت جوز الهند لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

زيت جوز الهند لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



لزيت جوز الهند القدرة على التغلغل في أنسجة البشرة، ينصح به خبراء العناية بالبشرة لترطيب وحماية البشرة من التجاعيد لاحتوائه على على نسب وفيرة من فيتامين . E

• يوزع زيت جوز الهند على اليدين قبل النوم.

• تدلك اليدان لمدة 5 دقائق بحركات دائرية.

• ترتدى القفازات للحفاظ على الزيت على اليدين.

• تكرر هذه الوصفة يومياً.



الفازلين والليمون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً

الفازلين والليمون لإزالة تجاعيد اليدين نهائياً



الليمون يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين، كذلك يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على إزالة التجاعيد وتحسين نسيج الجلد. يحتوي الليمون أيضاً على أحماض الألفا هيدروكسي Alpha Hydroxy Acidsالتي تتميز بقدرتها الفائقة على تقشير البشرة، إزالة الخلايا الميتة، تحفيز الخلايا على التجدد والحفاظ على مرونة الجلد.

• تمزج ملعقتان من الفازلين مع عصير ليمونة واحدة و ¼ كوب من زيت الزيتون.

• يوضع المزيج في عبوة زجاجية وتدهن منه اليدان قبل الخلود إلى النوم.

• يترك طوال الليل بعد ارتداء قفازات قطنية، وفي الصباح تشطف تشطف اليدان بالماءالفاتر.

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