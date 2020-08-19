اتجاهات الأظافر لشتاء 2020... أجمل 6 أفكار من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - يحفل موقع إنستقرام حالياً بالكثير من أفكار تزيين الأظافر التي ستكون من أبرز اتجاهات الأظافر لشتاء 2020. فإن كنت من محبات موضة الأظافر وترغبين في معرفة ألوان وأنماط وموديلات الأظافر التي ستحظى بشعبية كبيرة خلال شتاء، نرصد لك في هذا المقال، أجمل ستة أفكار ستكون رائجة جداً، فلا تترددي في تجربتها.



الأظافر المثقوبة

الأظافر المثقوبة



ستكون الأظافر المثقوبة أبرز اتجاهات الأظافر لهذا الشتاء، وهي مناسبة جداً لمحبات الصيحات الجريئة والمميزة والأظافر الطويلة خصوصاً. استخدمي إبرة خياطة لإحداث ثقب في أحد أظافرك، من ثم ضعي أحد ألوان الأظافر الداكنة مثل الخمري أو الأحمر الداكن، وأضيفي بعض الحلقات الفضية الصغيرة.

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الأظافر المزينة بنقشة الفهد

الأظافر المزينة بنقشة الفهد



ستكون نقشة حيوان الفهد موضة أظافر رائجة جداً لهذا الشتاء، وهي تناسب ألوان أزياء هذا الموسم الأنيقة والفاخرة. وتعد أسهل طريقة للحصول على الأظافر المزينة بنقشة الفهد، هي وضع ملصقات الأظافر المطبوعة التي تلائم شكل أظافرك. وتتناغم نقشة الفهد خصوصاً مع البشرة السمراء والداكنة.



المناكير الفرنسي باللون الفضي

المناكير الفرنسي باللون الفضي



اعتمدي المناكير الفرنسي هذا الشتاء بنسخته العصرية المميزة التي ظهرت في عروض Erdem لشتاء 2020. طبقي في البداية المناكير الشفاف اللامع، ثم استخدمي المناكير الفضي على مقدمة الأظافر، وحاولي أن يكون الخط مستديراً تماماً ليناسب شكل أظافرك.

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الأظافر متعددة التفاصيل

الأظافر متعددة التفاصيل



تبرز هذا الشتاء موضة الأظافر المزينة بالكثير من التفاصيل والتصميمات. ما عليك سوى وضع طبقة من المناكير النيود أولاً، ومن ثم إنشاء تصميمات مختلفة على كل ظفر، إما باستخدام فرشاة مخططة رفيعة، أو باستعمال ملصقات أظافر صغيرة يتم الضغط عليها لتصبح ثابتة على أظافرك.



الأظافر المزينة بشعار شانيل

الأظافر المزينة بشعار شانيل



إن كنت من محبات اتجاهات الأظافر الناعمة التي لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد، جربي هذا الشتاء موضة الأظافر المزينة بشعار شانيل. في البداية، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم ارسمي حرفي C متشابكين باستخدام طلاء أظافر أسود وفرشاة رفيعة.



المناكير النيود

المناكير النيود



دائماً ما يكون طلاء الأظافر النيود اختياراً عصرياً أنيقاً في المواسم كافة، لا سيما في الشتاء، فهو لون بسيط وناعم وسيبدو رائعاً مع أي سترة مكتنزة اللون ترتدينها. ننصحك بتجربة Essie's Ballet Slippers أو Mischo Beauty's Fait Accompli.

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