عطور شرقية رائعة للأجواء الباردة... استقبلي بها الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - تألقي هذا الخريف بمجموعة من أجمل العطور الشرقية التي تعد خياراً رائعاً للأجواء الباردة، فهي تضفي على إطلالتك الخريفية لمسة في غاية الرقي والأناقة. سنرصدها لك في هذا المقال، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion

Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion



يتميز هذا العطر الشرقي الراقي برائحته الدافئة والجذابة، التي تعد خياراً رائعاً خلال الأجواء الشتوية الباردة. فهو يتركز في شكل أساسي على نغمات القهوة السوداء والمسك الأبيض والفانيليا والماندرين وزهر البرتقال. رائحة هذا العطر الصادر عن دار إيف سان لوران، تدوم طويلاً لتشد الانتباه إليك طوال الوقت.

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Prada La Femme Intense

Prada La Femme Intense



إنه عطر شرقي مثالي للأجواء الباردة، فهو يتركز بشكل أساسي على مسك الروم والياسمين والباتشولي واليلانغ يلانغ، مع لمسة من روائح الحمضيات والأزهار. فإذا كنت تريدين إطلالة شتوية متكاملة وراقية، لا سيما خلال أوقات المساء، فلا تترددي في تجربة عطر Prada La Femme Intense.



Byredo Velvet Haze

Byredo Velvet Haze



إنه عطر شرقي بامتياز، يتركز على نغمات شرقية – خشبية جذابة، وملائمة جداً للأجواء الباردة، حيث تمنح المرأة شعوراً بالدفء، وتضفي على إطلالتها الكثير من الأنوثة والرقي. يبدأ هذا العطر مع ماء جوز الهند والروائح الحلوة، وينتهي بنغمات المسك البري. أما قلبه فيتركز على الباتشولي وحبات الكاكاو. إضافة الى ذلك، يشتمل هذا العطر على زيوت أساسية تجعل رائحته تدوم طويلاً، وهو موجه للنساء والرجال على حد سواء.

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Jo Malone London Orris and Sandalwood Cologne Intense

Jo Malone London Orris and Sandalwood Cologne Intense



أنه عطر شرقي يمزج بين نغمات قوية وزهرية في آن، لتشكل في ما بينها رائحة في منتهى الفخامة والرقي. حيث يشتمل على نغمات خشب الصندل والعنبر وأزهار السوسن. هذا العطر ذو الرائحة الآسرة خيار مثالي لهذا الخريف، كونه يمنحك إحساساً بالدفء والراحة خلال الأجواء الباردة.



Private Blend Noir de Noir Eau de Parfum

Private Blend Noir de Noir Eau de Parfum



إنه عطر شرقي عميق يتميز برائحته الدافئة والحلوة، فهو يشتمل على خشب العود والباتشولي والفانيليا، مع لمسة من رائحة الأزهار الأنثوية الغنية، والزعفران. قومي باستخدامه مرة واحدة في اليوم من دون فركه على الجلد، مما سيضمن لك رائحة رائعة طوال اليوم.



La Nuit Trésor by Lancôme

La Nuit Trésor by Lancôme



إنه أحد العطور المعروفة بأنها تدوم طويلاً، وهو عطر شرقي مميز. مقدمة هذا العطر تتركز على الفلفل الوردي والبرغموت والكمثري والكشمش الأسود، أما قلبه فيعتمد على الورد الدمشقي والياسمين والفاوانيا والبنفسج. فيما قاعدته تشتمل على الفانيليا والتونكا والباتشولي والأخشاب وجوزة الطيب.



Roberto Cavalli Florence Amber

Roberto Cavalli Florence Amber



هذا العطر الصادر عن دار Roberto Cavalli، شرقي يعتمد على نغمات الحمضيات والعسل والغاردينيا والباتشولي، وذا رائحة لا تقاوم وتدوم طويلاً. وقد صُمم هذا العطر تكريماً لمدينة فلورنسا الإيطالية التي انطلقت منها هذه الدار العريقة.

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