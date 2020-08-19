4 حيل سهلة ستجعل شعرك طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - إذا كنت تشعرين بأن شعرك لا ينمو بالسرعة الكافية، فيمكنك العمل على تعزيز نموه ليصبح طويلاً جداً كما ترغبين، وذلك من خلال أفضل الحيل التي ينصح بها خبراء الشعر حول العالم. فتعرفي في ما يلي الى أهم هذه الحيل لتنعمي بشعر طويل لا تشوبه شائبة.



قصي شعرك بانتظام

قصي شعرك

من المعروف أن مقص الشعر هو عدو معظم النساء، لكن إذا تركت شعرك على حاله لأشهر عدة، فذلك سيؤدي الى تقصف نهاياته ومنعه من النمو. لذلك، قصي أطراف شعرك بانتظام، فذلك سيمنحك شعراً طويلاً وخصلات صحية خالية من التكسر والتقصف.



استخدمي البلسم بكثافة

استخدمي البلسم

بمرور الوقت، تتسبب الصبغات وأدوات التمليس بجعل شعرك أقل سمكاً وكثافة، مما يؤدي الى تكسره وعدم نموه بالشكل الكافي. بالتالي، لتعيدي الى شعرك الصحة وتعززين من نموه، استخدمي بلسم الشعر بكثرة، فهو يعد دفاعك الأول ضد الأضرار التي تهدد نمو الشعر، كونه يحافظ على الدهون والبروتينات الموجودة داخل الشعر.



تجنبي استخدام الشامبو بكثرة

الغرض من الشامبو هو غسل الأوساخ وتراكم الغبار على الشعر، إلا أن معظم أنواع الشامبو غنية بالصابون القاسي المسمى بالكبريتات، والذي يزيل الزيوت الطبيعية التي يحتاج إليها الشعر. لذلك، للحصول على شعر طويل، اختاري شامبو خالياً من الكبريتات، وضعيه على فروة رأسك فقط، واتركي الرغوة تنزلق على بقية الشعر أثناء تشطيفه بالماء.

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شطفي شعرك بالماء البارد

شطفي شعرك

ينصح خبراء الشعر بتشطيف الشعر بالماء البارد، فهذه الخطوة تعزز، مع مرور الوقت، من نمو شعرك وتحافظ على صحته، كما تمنع تساقطه وتلفه، مما سيمنحك شعراً طويلاً مفعماً بالحيوية.

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