شاهدوا إطلالات راندا البحيري في ذكرى ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - أتمت النجمة المصرية راندا البحيري عامها الـ37 أمس الثلاثاء، 18 آب/أغسطس 2020.

راندا ولدت في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني بالعمل كعارضة أزياء في الإعلانات، ثم انتقلت إلى الفيديو كليب، وقد حققت نجاحًا كبيرًا مما لفت الأنظار إليها، وبدأت تشق طريقها كممثلة في عام 1998 في التلفزيون والسينما والمسرح، واستطاعت أن تثبت نفسها على الساحة الفنية وتحقق نجاحًا في الأدوار التي أدتها، مما رشحها إلى أدوار البطولة، رغم صغر سنها وعمرها الفني.

وقد جمعنا لكِ الخليج 365 بعض أجمل إطلالات النجمة، حيث يمكنكِ أن تستوحي منها إطلالات عصرية مميزة.



فساتين السهرة

فستان من منال عجاج



دائمًا ما تتألق راندا البحيري في الحفلات والمناسبات، وتختار أجمل الفساتين التي تتناسب مع شكل جسمها، كما فعلت عند اختيارها فستانًا من تصميم مصممة الأزياء منال عجاج، حيث تألقت بفستان أوف شولدر باللون الأحمر، أظهر أنوثتها بشكل لافت.

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الإطلالات الرياضية

إطلالة من فندي



تحرص النجمة راندا البحيري على ممارسة الرياضة بشكل كبير، ودائمًا ما تشارك جمهورها بإطلالاتها التي تعتمدها؛ عبر نشرها على صفحتها الخاصة في إنستقرام، والتي تظهر الأناقة المميزة التي تعتمدها النجمة خلال ممارستها الرياضة، كما فعلت عند تألقها بجاكيت من فندي باللون الأزرق الملكي.

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الإطلالات اليومية

الإطلالات اليومية



تجمع راندا البحيري في إطلالاتها اليومية العصرية بين الكاجوال والرسمي بطريقة مميزة، حيث نسقت في إحدى الإطلالات بنطلونًا باللون الأبيض مع الجاكيت الجينز، فيما ارتدت كنزة باللون الأزرق.

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شاهدوا إطلالات النجمة المصرية راندا البحيري في ذكرى ميلادها الـ37.