الكتّان قماش عصري بامتياز!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - يتميّز قماش الكتّان، أو ما يُعرف بالـLinen، بملمسه الخفيف والناعم، وبقدرته على منحك شعوراً بالانتعاش والبرودة وحمايتك من الحرّ. وهو من الأقمشة التي تكتسب مزيداً من النعومة مع الغسل المتكرّر. لكن وجوده في الموضة تعرض للكثير من الهزات حيث كان يعتبر اتجاها أساسياً في الموضة وفي أحيان أخرى كان يتم حذفه من قائمة الاتجاهات الأكثر انتشاراً. لكنه مؤخراً صار أساسياً في عالم الموضة.



History of Linen تاريخ قماش الكتّان



تاريخ الكتّان يعود إلى آلاف السنين حيث عثر على بذور كتّان مصبوغة في كهف يعود إلى ما قبل التاريخ في جيورجيا ما يدل على أن الكتّان المحاك كان يستعمل منذ حوالي 36 ألف سنة. كما تم العثور على ألياف وخيوط وأنواع مختلفة من الخامات في قرية سويسرية يعود تاريخها إلى 8000 قبل الميلاد.

وفي مصر القديمة كان الكتّان يستعمل لتكفين المومياءات لأنه يمثل الخفة والنقاء وكذلك يرمز إلى الثراء. وفي بلاد النهرين كان يستعمل بين أفراد الطبقة الثرية بسبب ارتفاع ثمنه لصعوبة التعامل معه.

كما أن الفينيقيين الذين كانوا يملكون أساطيل للتجارة نقلوا زراعة الكتّان وصناعة القماش إلى أيرلندة، ومع الوقت صارت بلفاست أكبر مركز معروف لإنتاج الكتّان في التاريخ.

بالإضافة إلى أن بعض الديانات وضعت قوانين تتعلق بالكتّان حيث تمنع الديانة اليهودية ارتداء مزيج من الكتّان والصوف، فيما ذكر الإنجيل أن الملائكة يرتدون الكتّان.

وفي السنوات الثلاثين الأخيرة تغير استعمال الكتّان مع الوقت، ففي السبعينيات حوالي 5% من الكتّان المنتج كان يستعمل في الموضة بينما في التسعينيات ارتفعت النسبة إلى 70%.

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Linen In Fashion الكتّان في عالم الموضة

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في العصر الحديث كان الكتّان يستعمل للأثاث ولكن مع بداية التسعينيات بدأ استعماله بكثرة في عالم الموضة خاصة وأنه يناسب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

والسبب يكمن في أنها مريحة وتمنحك شعوراً بالبرودة وتخفف من التعرق ما يبعد الرطوبة عن جسمك ويعدل حرارة الجسم.

كما أنه خامة متنوعة الاستخدامات يسهل قصها وتفصيلها وصبغها بألوان جديدة، وتتحمل الغسل أكثر من مرة.

من دون أن ننسى أنه خفيف الوزن ما يجعله الخيار المثالي لملابس السفر في الصيف.

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كيف ترتدين الكتّان How to wear Linen



- ابحثي عن درجات حيادية تتراوح بين الأوف وايت الكتّان بألوان حيادية بدرجات تتراوح بين الأوف وايت والبيج والكاميل لأنها الدرجات المرغوبة في عالم الموضة.

- لطلة مفذلكة احرصي على أن تكون نغمات قطع الكتّان متماثلة. ولإضفاء بعد على الإطلالة يمكنك مزج الألوان الفاتحة مع ألوان داكنة.

- جاكيتات بلايزر مع أحزمة فوق فساتين هي الطلة العملية الأنيقة للصيف.

- لطلة تليق بالصيف استخدمي قطع الكتّان بألوان الأرض الداكنة مثل الكاميل والكاكي وامزجيها مع أكسسوارات طبيعية.

- طلة الكتّان يجب أن تكون منمنمة وهذا يعني أن تبحثي عن قصات نظيفة ونغمات حيادية والقليل من الأكسسوارات.

- العقود المزينة بقلائد والأقراط الذهبية الدائرية الشكل وكذلك الصنادل المصنوعة من القش أو صنادل الودج هي الأكسسوار المثالي مع ملابس الكتّان.

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