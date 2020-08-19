عبايات بألوان الخريف من مدوّنات الموضة الخليجيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - مع اقتراب فصل الخريف، نقدِّم لكِ -عزيزتي- العديد من العبايات المصممة بألوان الخريف وبالأقمشة والتصميمات المختارة بعناية والمناسبة للفتيات العربيات، حيث تحرص الكثيرات من النساء على ارتداء العبايات في مختلف الأيام والمناسبات، فإن كنتِ منهن؛ استوحي أفكارًا لإطلالتك في العباية من مدونات الموضة فيما يلي.



عبايات أنيقة بموديلات شبابية من شهد الزهراني

عبايات أنيقة بموديلات شبابية من شهد الزهراني



شهد الزهراني، إعلامية سعودية وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء، تُصَنَّف من الفتيات الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع حسابها في إنستجرام أكثر من مليون شخص. ومن أحدث إطلالاتها بالعباية المناسبة للخريف؛ تجمّلت بعباية سوداء مزينة بالرسوم البيضاء على قماش بني مخطط بطريقة شبابية، وتزينت بعباية سوداء مزينة في الجانبين بقماش أزرق مزين بالأبيض بطريقة شبابية أنيقة، وظهرت بعباية رمادية مزينة بدوائر وخطوط بسيطة؛ لمظهر حيادي.

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إطلالات خولة المراغي بالعبايات الخريفية

إطلالات خولة المراغي بالعبايات الخريفية



تتميز الإعلامية البحرينية خولة المراغي بإطلالاتها بالعباية في برامجها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر على حسابها الرسمي في إنستجرام الكثير من الصور لإطلالاتها، حيث يتابعها فيه أكثر من ٧٥٠ ألف متابع، واختارت في أحدث إطلالاتها المناسبة للخريف عباية رمادية من القطن المزين بالزهري في الأطراف، ونسقت عباية سوداء مزينة بقماش الساتان باللون الأزرق النيلي المطرز بالفصوص مع حذاء أسود وفستان أبيض؛ لإطلالة عصرية، وظهرت بعباية بنيّة مزينة بقماش أسود بطريقة شبابية وبألوان محايدة.

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خيارات حنين الصيفي بالعبايات الشبابية

خيارات حنين الصيفي بالعبايات الشبابية



تُعد البلوجر القطرية حنين الصيفي واحدة من أشهر أيقونات الموضة للمحجبات في العالم العربي، وتنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الخيارات للعبايات الأنيقة، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من نصف مليون شخص، ومن عباياتها المناسبة لفصل الصيف؛ ارتدت عباية كحلية مزينة بالفصوص البنية في الأكمام بطريقة راقية، وظهرت بعباية سوداء مزينة بفصوص سكَّرية في أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بحجاب باللون الأزرق النيلي، وأطلّت بعباية خضراء من الساتان المزين بالخطوط البيضاء، وتأنقت بعباية بنيّة واسعة ومصممة بقَصَّة مناسبة للشابات.

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تنسيقات العبايات لفصل الخريف من فاطمة الأنصاري

تنسيقات العبايات لفصل الخريف من فاطمة الأنصاري



تُعتبر خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري واحدة من أفضل الخبيرات في مجال التجميل والمكياج على مستوى السعودية، ويصنفها البعض باعتبارها فاشينيستا، حيث تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها عليه أكثر من مليون شخص، ومن أحدث إطلالاتها بالعبايات الخريفية؛ تألقت بعباية خضراء مزينة بأكمام ضيقة ومرسومة في الجانبين بالخطوط الخضراء، ونسقت عباية باللون الأصفر المميز المزين بالرسومات في الأطراف، مع إطلالة حيادية كاجوال.