أجمل تصاميم التونيك للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - إن كنتِ تبحثين عن قطعة محتشمة وأنيقة لكل الفصول والمناسبات البسيطة؛ فلا تترددي -عزيزتي- في اختيار التونيك بمختلف تصاميمه، حيث يتميز بالاحتشام وخياراته المتنوعة التي تحاكي خطوط الموضة، بالإضافة إلى الراحة والسهولة في الحركة، ويُعتبر من القطع الأساسيّة التي تعتمد عليها الفتيات المحجبات في مختلف الإطلالات، فإن كنتِ منهن؛ نقدم لكِ بعض النصائح المهمة لتنسيق التونيك مع بعض التصاميم المميزة.



تنسيقات التونيك مع البنطال

تنسيقات التونيك



إن كنتِ من هواة قطع التونيك المختلفة، فيمكننا أن نلهمكِ عدة تنسيقات، حيث يمكنكِ ارتداء قميص التونيك الأبيض المزين بدوائر كبيرة سوداء مع بنطال من القطن بإحدى الدرجات المحايدة، وإكمال تفاصيل الإطلالة بأحد ألوان مظهرك، كالأبيض أو الأسود، أو اختاري قميص التونيك المخطط بالطول بتدرجات اللون الأزرق مع بنطال برتقالي بقصة واسعة، وأكملي مظهرك بالأبيض أو تدرجات الأزرق؛ لإطلالة عصرية، أو التأنق ببنطال الجينز مع التونيك الأخضر المصمم بقصة ناعمة؛ لإطلالة كاجوال بسيطة.

واخترنا لكِ أيضًا إطلالة التونيك بمظهر رياضي؛ كبنطال أبيض مزين بخطوط جانبية خضراء مع تونيك أبيض مزين بالأخضر من الأسفل وأطراف الأكمام، وإطلالة عملية بالتونيك؛ كتنسيق قطعة من التونيك الطويل المزين بالنقوش المفرغة مع بنطال أسود ضيق، ونلهمكِ -عزيزتي- قطعة التونيك السماوي المصمم من الأعلى بفيونكة مع بنطال أبيض ضيق، أو قطعة التونيك الأبيض مع بنطال أبيض وحجاب ملون لكسر اللون.

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نصائح لارتداء المحجبات للتونيك

تنسيقات التونيك



يعد التونيك من أكثر القطع ارتداءً من المحجبات؛ وذلك لأنه يتميز بالاحتشام والراحة، ورغم سهولة تنسيق قطعة التونيك؛ فإن بعض الفتيات المحجبات يواجهن صعوبة في ارتدائه، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- المحجبة بعض النصائح المهمة لارتداء التونيك بطريقة أنيقة.

أولًا يجب عليكِ تجنب تنسيق التونيك مع التنورة أو البنطال الواسعيْن، واختاريهما بموديل ضيق أو مناسب للجسم بألوان حيادية سادة، حيث يمتاز التونيك بمظهره الطويل والواسع الذي يخفي ملامح الجسم من الأعلى، واختاري الألوان المختلفة، وبذلك سيلائم أكثر موديل التونيك ويعطيكِ إطلالة متكاملة ومحتشمة.

كما يجب عليكِ تجنُّب اختيار التونيك المصمم بقَصَّة واسعة جدًّا، واحرصي على تضييقه في منطقة الخصر بالحزام، واختاري الحذاء حسب مناسبتك، فإذا أردتِ مزيدًا من الأناقة؛ اختاري حذاء بكعب متوسط، أما إذا كنتِ بصدد يوم عمل طويل أو للمشاوير اليومية، فنسِّقيه مع الحذاء الرياضي أو الـ"فلات"، ونُذكركِ بأن الإكسسوار مهمّ جدًّا، خاصة عند ارتداء التونيك موحد اللون، لكن مع التونيك المطبوع؛ عليكِ اختيار الإكسسوار بحذر، علمًا بأن عليكِ مراعاة ألوان الحجاب عند وضع قطع الإكسسوار بأنواعها.

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