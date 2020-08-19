موديلات أقراط تغطي الأذن من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - اعتمدت النجمات صيحة الأقراط التي تغطي جزء من الأذن وهي من أبرز صيحات الموضة الرائجة .

اختاري هذه الصيحة في المناسبات والسهرات لتحاكي النجمات وتحصلي على إطلالة لافتة للأنظار.



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أقراط أحلام





اعتمدت أحلام أقراط تغطي الأذن ضمن طقم مجوهرات يتألف من القلادة الـChoker والخواتم والأقراط، وهي مستوحاة من الدبابيس ومصنوعة من الذهب الأبيض.







أقراط بلقيس فتحي

أقراط بلقيس فتحي





لفتت بلقيس فتحي الأنظار بالأقراط الكبيرة التي تلتف حول الأذن من الخلف والمرصعة بحبّات اللؤلؤ ذات الأحجام المختلفة.









أقراط سيرين عبد النور

أقراط سيرين عبد النور

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أيضًا اعتمدت سيرين عبد النور أكثر من تصميم للأقراط التي تغطي جزء كبير من الأذن والمصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس، وبرزت صيحة الشراشيب في العديد من أقراط سيرين.







أقراط مايا دياب





أقراط مايا دياب





ظهرت مايا دياب بأكثر من إطلالة تعتمد فيها الأقراط التي تغطي جزء من الأذن، واختارت الأقراط المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس، سواء الأقراط التي تغطي الأذن من الأمام أو من الخلف.







أقراط ستيفاني صليبا





أقراط ستيفاني صليبا





ارتدت ستيفاني صليبا الأقراط المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس، والتي تغطي جزء صغير من الأذن وتتدلى لأسفل في تصميم يجمع بين الفخامة والعصرية.



شاهدي أجمل موديلات أقراط تغطي الأذن بوحي من النجمات.

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