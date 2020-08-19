صور.. كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير: كان فين حبك من بدري

لايف ستايل

خضعت المطربة كارمن سليمان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي عمرو طارق، وشاركت متابعيها عدد من الصور الخاصة بالجلسة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت كارمن خلال الجلسة مرتدية بلوزة أوف شولدر بكرانيش، متداخلة الألوان بين الأزرق الزهري والأبيض، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

وأرفقت كارمن تعليقًا على الصور قالت خلالها، "كان فين حبك من بدري".

Advertisements

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها المطربة الشابة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت ما يقرب من 60 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، وكان من أبرزها، "ايه الحلاوة دي يا كوكي، جميلة اوي، جميلة جميلة، قلبي من الفرحة بيجري، قمر بيتصور".

يذكر أن كارمن سليمان طرحت أيضا منذ ايام قليلة أغنية "لينا رقصة" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها ،وهى من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.