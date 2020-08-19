"القومي للأمومة" يتدخل لدعم الطفلة ضحية التعذيب

علاقات و مجتمع

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطفلة ذات الـ عشر سنوات ضحية الضرب والتعذيب على يد رجل و زوجته كانت تعمل لديهما، حيث جرى تداول الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي وقد رصدتها وحدة الرصد التابعة لخط نجدة الطفل 16000 وعلى الفور جرى تحرير البلاغ بالواقعة.

ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة والجمعية الشريكة مع خط نجدة الطفل 16000 بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، لتقديم كل أوجه الدعم اللازم للطفلة، لتواجدها بالمستشفى الجامعي بطنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لها.

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وأشارت السنباطي إلى أن نيابة قسم أول كفر الشيخ الجزئية، باشرت تحقيقاتها أمس في المحضر الخاص بالواقعة جنح قسم أول كفر الشيخ، بشأن واقعة تعرض الطفلة؛ البالغة من العمر عشر سنوات، للضرب والتعذيب على يد رجل و زوجته حال كونها تعمل لديهما خادمة بمسكنهما بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى إصاباتها بحروق من الدرجات الثلاث بالوجه والظهر والذراعين نتيجة سكب زيت مغلي عليها، وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وآثار حروق بأسفل البطن والعينين وجرح قطعي بالأذن.

وقالت إن النيابة تباشر تحقيقاتها في الواقعة، لتوقيع أقصى العقوبة على الجاني، مؤكدة ثقتها في القضاء العادل والذي دائما ينصف حقوق الأطفال المعتدى عليهم والمعرضين للخطر.

وأكدت السنباطي أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم و رفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين وكل من يعلم بتعرض طفل للخطر أو الانتهاكات بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال خدمة الواتس آب على الرقم (01102121600)؛ مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للعمل على سرعة إنقاذ الطفل من كل خطر أو إهمال أو عنف من خلال الجهات الشريكة.

كما تتوجه السنباطي بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها والتدخل والتحقيق، لإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية.