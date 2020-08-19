آخرهن عهود العنزي.. أبرز "فاشينيستا" الكويت المتهمات بتضخم الأموال

علاقات و مجتمع

ملاحقات قانونية وصلت لتجميد حسابات لعدد من "الفاشنيستا" الكويتيات وكانت آخرهن عهود العنزي، التي وجهت لها تهمة غسيل الأموال، وأحالتها إلى الجهات المختصة ضمن دفعة ثانية من المشاهير الذين تحوم حولهم الشبهات.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، كشف مصدر أمني، أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، فاجأت العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق، وأن النيابة العامة تلقت 15 بلاغا جديدا بجرائم غسيل الأموال، ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغا.

ولم تكن "عهود" الوحيدة من بين "الفاشنيستا" التي جمدت أرصدتها، كذلك نظيرتها سندس القطان، التي تواجه تحقيق ضمن 6 مشاهير جدد تضخّمت أرصدتهم.

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وفي مطلع هذا الشهر أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال زوج إحدى شهيرات السوشيال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور إثر بيان تضخم حساباتهما البنكية وتحويل مبلغ ضخم منها إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق.

وكذلك الفاشنيستا مريم رضا الشهيرة بـ "مرمر بدوره" تم التحقيق معها بعد أن تمكنت من سحب مبلغ 40 ألف دينار كويتي نقدا أي ما يقارب الـ130,800 دولار من أحد البنوك، وعليه قد صدر بحقها أمر من النيابة بتجميد أموالها ومنعها من السفر.

وكانت قد أثارت السيدة سميرة الشهيرة بـ"ماما سميرة" الجدل في "إنستجرام"، وهي والدة مدونة الموضة الكويتية من أصول عراقية دانة طويرش، بتعليقها الذي أرادت عبره الدفاع عن ابنتها التي ورَد اسمها في قضية غسل الأموال التي يجري التحقيق فيها في الكويت.

وبدأت تتبع مدوني الموضة منذ يوليو الماضي، حيث فجرت النيابة العامة الكويتية مفاجأة بإعلان تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا في غسل مئات الملايين من الدولارات، بعد تحقيقات استغرقت أشهر على خلفية تضخم أرصدتهم البنكية، وعرفت القضية بـ "غسل أموال مشاهير الكويت".