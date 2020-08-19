للأطفال.. خبيرة إتيكيت توضح فن الحديث والتحية السليمة

ماما
كلمات سحرية دائما نحاول تعليم الأطفال التحدث بهم في الأوقات المختلفة، وحتى يتجنبوا الوقوع في المواقف المحرجة والتعامل مع هذه الكلمات يبدأ منذ سن الطفولة، وتعلم الطفل قواعد محددة يؤثر على شخصيته.
إتيكيت فن الكلام
أوضحت ياسمين مرسي، خبيرة الاتيكيت، لـ "هُن"، مجموعة من النصائح يجب أن يحاول الآباء غرسها في أطفالهم.
أن الكلمات السحرية التي يجب تعليمها للأطفال، "من فضلك، آسف، شكرا، إلقاء التحية، ممنوع الصوت العالى، ممنوع مقاطعة الأشخاص أثناء حديثهم.
ممنوع طلب شيء أكثر من مرة، "الزن عادة سيئة لذلك لازم نعلم الأطفال يتخلصوا من العادة دي".
تعليم الأطفال الاستماع لحديث الغير.
يفضل دائما انتقاء أسلوب لائق أثناء الحديث بألفاظ مناسبة.
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