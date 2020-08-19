"رانيا" تطلق مبادرة "أرواح حرة" لتوعية الأطفال بحقوق الحيوانات: مش لعبة

علاقات و مجتمع

شعرت بأهمية الدفاع عن حقوق الحيوانات ومجابهة أشكال العنف والإهانة المختلفة التي يمارسها الإنسان، لآلاف القطط والكلاب الضالة التي تجوب الشوارع يوميا بحثا عن الطعام والمأوى.

من هنا فكرت الكاتبة رانيا حسين أمين، في كيفية الحفاظ على حقوق الحيوان ومجابهة أشكال عنف مختلفة، حيث يتباهي البعض باصطياد الحيوانات وذبحها وتدريب الحيوانات لتسلية الإنسان في السيرك.

"أرواح حرة أو كما يطلق عليها WildSoul"، كان اسم الحملة التي اطلقتها "رانيا" للتوعية بحقوق الحيوانات في مصر، قائلة اثناء حديثها لـ "هُن"، "رسالة كنت عايزة أوصلها من خلال الحملة أن الحيوان مش كائن أقل أهمية منا وانه مالوش حقوق واعتقاد البعض أن الحيوان مخلوق بس علشان ناكله أو للتسلية لسه مفيش وعى كافى".

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بدأت التفكير في كيفية الحفاظ على حقوق الحيوان وذلك من خلال الحملة فصممت مجموعة قصصية "كوميكس" عن حديقة الحيوان والسيرك وسمك الزينة وعصفور في قفص حتى يبدأ تواصلها مع الأطفال في مناطق مختلفة وعمل مناقشات تابعة لجمعيات مختلفة عن حقوق الحيوان.

صممت "رانيا" العديد من اللوحات حتى تتمكن من تبسيط الفكرة وتوضيح حقوق الحيوان التي يجهلها البعض، "عملت مجموعة من اللوحات اللي حبيت اختصر فيهم كل اللي عايزة اوصله للناس بشكل مبسط".

تتمنى "رانيا" أن تشمل الحملة عدد أكبر، "بتمنى ينضم عدد أكبر من الناس ونقوم بعمل أعمال فنية وتعليمية تعرف الأطفال بالحيوانات وتشجعهم على التعامل معهم بطيبة وفهم وإدراك، إنهم كائنات تستحق الحب والإحترام زينا بالضبط، من أصغرها لأكبرها".