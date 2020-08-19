منها اليوجا.. تمارين رياضية لاستعادة اللياقة البدنية بعد فترة العزل المنزلي

صحة
مع تزايد عدد شهور الجلوس بالمنزل وعدم ممارسة التمارين الرياضية، يبحث البعض عن كيفية استعادة اللياقة البدنية من جديد وخاصة بعد إعادة فتح الصالات الرياضية أبوابها مرة أخرى بعد انتهاء فترة العزل المنزلي، قدمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من التمارين لكل امرأة فقدت لياقتها البدنية.
اليوجا
ممارسة اليوجا مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات.
تمارين القلب
ممارسة تمارين القلب لمدة 30 دقيقة، والقيام بتمارين القلب على معدة خاوية يساعد على بناء عضلات طويلة ونحيلة ومتناسقة.
جلسة واحدة للأوزان الثقيلة كل أسبوع
ممارسة رفع الأوزان الثقيلة مرة واحدة في الأسبوع، من اجل تقوية أماكن مختلفة من الجسم.
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