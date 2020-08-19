رغم حملها.. دنيا بطمة في أحدث جلسة تصوير على "مرجيحة"

لايف ستايل

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في الصور جالسة على "مرجيحة" رغم حملها، مرتدية فستان أبيض وأغلقت خاصية التعليقات.

محكمة مغربية تدين دنيا بطمة بعد تورطها في قضية تشهير

وكانت أدانت محكمة مغربية، المطربة المغربية دنيا بطمة، بالسجن ثمانية أشهر، على خلفية تورطها في قضية "تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

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واتهمت "بطمة" بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".

دنيا بطمة تعلن حملها من رجل اعمال بحريني

وكانت دنيا بطمة أعلنت في مايو الماضي عن حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".