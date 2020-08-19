الثوم والبصل.. مكونات غير تقليدية لعلاج وتطويل الشعر

لايف ستايل

هناك مكونات غير تقليدية لها فوائد مذهلة، صحيا وجماليا، تلك المكونات تتواجد في مطبخك وتستخدميها بشكل يومي في الطبخ، ولكن عليك تجربتها بمنظور مختلف، في علاج الشعر على سبيل المثال، ومن أشهر تلك المكونات هو ماء البصل والثوم، ورغم الرائحة النفاذة إلا أن التأثير يكون رائع مع كثرة الاستخدام.

ويساعد البصل على زيادة معدل نمو شعرك مع زيادة حجمه أيضًا، ويستعرض التقرير التالي طريقة استخدام البصل والثوم لنمو الشعر، وفوائده، بحسب موقع "ستايل كريز".

فوائد ماء البصل للشعر

يعمل عصير البصل على تحسين نمو الشعر عن طريق زيادة مستوى إنزيم الكاتلاز المضاد للأكسدة، حيث يساعد هذا الإنزيم في تحسين دورة نمو الشعر.

عصير البصل يغذي بصيلات الشعر بمحتواها الغني بالكبريت، الضروري لتجديد بصيلات الشعر.

كما يساعد محتوى الكبريت الغني في تقليل تساقط الشعر وكسره.

خصائص البصل الغنية بالبكتيريا تحافظ على صحة فروة رأسك خالية من العدوى، ما يعزز نمو الشعر دون عوائق.

تساعد مضادات الأكسدة في عكس اتجاه الشيب المبكر وتأخير الشيب.

هذه الخصائص نفسها تساعد أيضا في السيطرة على القشرة.

عصير البصل يحفز فروة رأسك ويحسن الدورة الدموية، ما يؤدي إلى بصيلات جيدة التغذية.

فوائد الثوم للشعر

يستخدم الثوم، موضعيًا أو كجزء من نظامك الغذائي، وخصائصه تساعد في نمو الشعر، حيث أن الثوم الخام غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الفيتامينات B-6 وC، والمنجنيز، والسيلينيوم- وكل ذلك يعزز الشعر الصحي.

يحتوي الثوم أيضا على خصائص طبيعية مضادة للميكروبات والفطريات والتي تسهم أيضًا في إفادة الشعر، حيث يمكن لهذه الخصائص، أن تساعد في قتل البكتيريا، ومحاربة الجراثيم، ما يجعل فروة رأسك صحية.

يحمي الثوم الخلايا الكيراتينية من التلف بالأشعة فوق البنفسجية، ويظهر الوعد كمواد مضادة للشيخوخة، والخلايا الكيراتينية، هي خلايا الجلد التي تنتج الكيراتين، هذه الخلايا موجودة على الطبقة الخارجية من بشرتك، بما في ذلك الجلد على فروة رأسك وفي بصيلات الشعر.

وجدت دراسة نشرت في عام 2007، أدلة سردية على أن المشاركين في داء الثعلبة، الذين طبقوا جل الثوم على بقع الصلع على فروة الرأس، ربما يكونون قد حسنوا نمو شعرهم.

عصير البصل لإطالة الشعر

عصير بصل، وقطنة.

يغمر القطن في عصير البصل، ويستخدم لتدليك فروة الرأس بعصير البصل.

Advertisements

بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل بعصير البصل، دلكي فروة رأسك بيديك لبضع دقائق.

يترك العصير لمدة 15 دقيقة إلى ساعة.

يغسل الشعرك بشامبو.

يساعد عصير البصل على تحفيز فروة رأسك أثناء تغذيته وزيادة الدورة الدموية، وسيساعد ذلك على معالجة أي مشاكل في فروة الرأس مع ضمان نمو شعرك بشكل أسرع وأكثر سمكا.

طريقة عمل ماسك الثوم

8 فصوص ثوم طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت الثوم لكل فص ثوم.

مقلاة صغيرة.

مصفاة.

طريقة عمل الماسك

يسخن الزيت في مقلاة على نار خفيفة ويضاف الثوم عندما يكون الزيت دافئًا.

يقلب الثوم في المقلاة حتى تفوح رائحته.

تزال المقلاة من الحرارة وتترك لتبرد.

يصب الخليط من خلال مصفاة.

يخزن الزيت في وعاء زجاجي.

استخدام الماسك

تدلك بلطف ملعقتين كبيرتين من الزيت في فروة الرأس.

تدلك فروة الرأس أو يلف الشعر بمنشفة ويجب الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة.

يغسل الشعر بشامبو .

تكلالا هذا العملية مرتين في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.