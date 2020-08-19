علاقات و مجتمع
احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاد ابنته التي أعلن عن اسمها لأول مرة والتي تدعى "جنى".
نشر الشريف صورة لقالب الحلوى عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، معلقًا عليه :"النهارده عيد ميلاد جنى، كل سنة وأنت طيبة وربنا يحفظك أنتي وأخواتك ومامتك".
يذكر أن آخر أعمال يوس الشريف كانت في رمضان 2020 من خلال مسلسل "النهاية" بطولة عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.
وكان قد تعرض الشريف لموجة من التنمر والهجوم عليه من قبل عدد كبير من متابعيه عبر حساباته المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة بصحبه زوجته إنجي علاء، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" من احتفالاتهما بعيد الأضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف لابنته في عيد ميلادها: ربنا يحفظك انتي وإخواتك ومامتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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