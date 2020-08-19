بالصور.. بوسي "رشيقة" في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

كتب: هن - 03:13 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020

خطفت الفنانة بوسي الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير والتي بدأت فيها أكثر رشاقة. Advertisements ونشرت بوسي أحدث جلست تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" حيث ظهرت بفستان ملون قصير ونحافة شديدة ملحوظة. وكان أول ظهور لبوسي بعد انقطاع أخبارها خلال احتفال الفنانة هنادي مهنى بعيد ميلادها في نهاية يوليو الماضي. وغابت بوسي عن مصر فترة لتواجدها خارج البلاد، لوجود قضايا بينها وبين طليقها فطين سعيد، الذي حصل على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون ‏رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها ‏كنسبة عن إدارة ‏أعمالها‎.

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