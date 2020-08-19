آخرها طلب توكيل عام من رجالة مصر.. 10 مواقف تصدرت بها أسما شريف منير التريند

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر يتصدر اسم الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، محركات البحث وتصبح محل اهتمام الرواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إما بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل أو حياتها الشخصية، وكان آخرها حينما طلبت عمل توكيل عام لرجال مصر، لحمايتها والدفاع عنها ضد المتنمرين والمهاجمين لها.

ويُقدم "هُن" أبرز المواقف التي جعلت أسما شريف منير تتصدر محركات البحث، خلال السطور التالية.

إعلان الانفصال عن خطيبها محمود حجازي

لم تكن هذه المرة الأولى التي يحتل فيها اسم "اسما"، محركات البحث، وجاء ذلك عقب إعلان "اسما" انفصالها عن خطيبها الفنان محمود حجازي وحذف كل الصور التي جمعتهما على صفحتها في إنستجرام وفيس بوك.

تصدر اسم الثنائي محمود حجازي وابنة الفنان شريف منير "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاحتفال بزفافهما على أحد الشواطئ، فبعد 5 أشهر من إعلان انفصالهما تفاجأ متابعيها بصور من حفل زفافها تعلن زواجها بالفنان محمود حجازي.

ونشرت "منير" صورة جديدة لها، تُظهر خاتم الخطبة الذي ترتديه بيدها اليمنى، معلقة: "نعم"، في إشارة إلى عودة ارتباطها بـ"حجازي".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 13 ألف تسجيل إعجاب، خلال 6 ساعات، وسط مئات التهانئ بارتباطهما.

وصفها لمنهج الشعراوي بالمتطرف

تعرضت الفنانة أسما شريف منير لهجوم من متابعيها على موقع "فيس بوك"، بعدما وصفت منهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

كانت البداية حينما نشرت "أسما" منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

تلقت الفنانة الشابة الكثير ترشيحات مختلفة من المتابعين، كان من ضمنها الشعراوي، حيث قال أحدهم: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من you tube مفيش أحسن منه فعلًا".

اسما شريف منير تعتذر عن هجومها للشعراوي:ذلة لسان

وبعد تعرضها لهجوم اعتذرت عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "زلة لسان".

لتختار حسابها على موقع "تويتر" لتعلن الانفصال: "محصلش نصيب، الحمد لله، له حكمة في كل شيء، بس عمري ما هتعقد برضه، كلي أمل".

رسالة غامضة من أسما شريف منير

"اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه" هكذا وجهت الإعلامية أسما شريف منير، رسالتها للأشخاص الذين يكرهونها، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها بسبب أزمة تصريحاتها تجاه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

أسما شريف منير:اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه

ونشرت "أسما" صورتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها: "مش عاجبك وبتكرهني اعملوا ان فولو، ولا هو لازقة وخلاص.. لا بحبه ولا أقدر على بعده.. اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه، ولا أقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات.. أنا حتى مش همسح الكومنتس البشعة بتاعتكم".

أثار تعليق أسما الجدل بين متابعيها، الذين انقسموا حول دعمها وانتقادها: "أنتي فعلا متستهليش الواحد يعملك فولو أصلا"، "متزيطيش وتعيشي في الدور"، "أنا مش بكرهك ومتبعاكي من زمان جدًا بس أنتي ليه كل ما الدنيا تبدأ تهدي تفتحي بردوه الموضوع تاني وتفكريهم هي دي طبيعهة الناس بيتكلمو وينسوو".

أسما شريف منير تثير الجدل حول طلاقها

حالة من الجدل أثارتها خبيرة التجميل والإعلامية، أسما ابنة الفنان شريف منير، بعدما حذفت صور زوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.، في 30 ديسمبر من العام الماضي.

ليتسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة استمرار زيجة أسما ومحمود، والذي عُقد قرانهم منذ أكثر من عام تقريبا.

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الشائعات التي لاحقت الفنانة، لم تنفيها أو تؤكدها، بل تجاهلت الرد عليها تماما.

أسما تنشر صورة طليقها

فصلا آخر في الأمر، أثار الجدل حولها، عندما نشرت ابنة الفنان مؤخرًا، صورة لطليقها مع ابنتها، مُرفقة الصورة بتعليق: "أبو بنتي وصديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ويديم المعروف".

المنشور الذي حصد العديد من التعليقات، بين المُشيدين بعلاقتها الطبية، مع والد ابنتها، وبين منتقدها، حيث علق أحد المتابعون قائلًا: "هو طبعا حاجة حلوة جدا بس يا تري حجازي مش بيغير أو يتضايق ؟ ولا هو راجل من كوكب زحل".

الأمر الذي دفع "أسما" للرد عليه، قائلة: "لا خالص لأن العلاقة بينا فيها احترام متبادل وعشرة وحجازي شايف وعارف كل حاجة فقادر يتفهم العلاقة، وهو راجل واثق فيا وفي نفسه فمفيش حاجة تضايقه، هو شخصيا على علاقه بيه، عشان في بنت فلازم يكون في تواصل دايما".

وتابعت: "الأطفال اللي بين بيتين لو مفيش مراقبة الولاد بيتأذوا فلو فكرنا في كل ده عمر ما هيشغل بال حد الغيرة خالص".

أسما شريف منير تكتب وصيتها

إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الملايين في مختلف دول العالم، سيطر الخوف والذعر على قلوب الجميع، خوفًا من الإصابة به أو مخالطة المرضى.

وكانت الفنانة والاعلامية أسما شريف منير، من ضمن الكثيرين الذين أُصيبوا بالخوف جراء انتشار الفيروس، خاصة بعد إصابة الفنانة رجاء الجدواي به، ما جعلها تقدم على كتابة وصيتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حال إصابتها، في يونيو الماضي.

وقالت أسما خلال منشورها، "لو جالي كورونا وهزمتني.. صلوا عليا صلاة الغائب،#وصية".

أسما شريف منير تتعرض للهجوم والسب وتعلق:هعمل محضر

من جديد عادت أسرة الفنان شريف منير تتصدر ساحات السوشيال ميديا، عقب واقعة التنمر والتحرش الإلكتروني التي كانت بطلتاها ابنتي الفنان، لتنضم ابنته الثالثة أسما لهذة الواقعة، عقب تعرضها للسب والإهانة من أحد المتابعين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

كانت ابنة الفنان، خبيرة التجميل اسما، تعرضت لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقدت منهج الشيخ الشعراوي، الأمر الذي دفع والدها الفنان للدفاع عنها على الفور، ليتطاول عليها أحد المتابعين مجددًا بتعليق تضمن كلمات بذيئة، قائلًا"مش دي اللي شتمت الشيخ الشعراوي"، ليرد عليه آخر، قائلًا "لا وفي أول كام ثانية كانت حاطة علم الشواذ".

حاولت خبيرة التجميل تمالك أعصابها في الرد على تلك التعليقات التي تحمل السخرية، بأخذ صورة مصورة لحساب من تطاول عليها، معلقةً "متدين ماشاء الله".

نشرت أسما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، التعليقات التي تطاول بها المتابعين عليها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "واحد اهو بيصلي علي النبي في البايو و بيشتم في الكومنتات إن شاء الله هعمله محضر".

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً"فكرة إن في ناس بتقول شتمت الشيخ الشعراوي أصلاً دي في حد ذاتها ناس زياطة ومش عارفة حاجة في فرق بين إن أنا خاني التعبير في وصف بعض آرائه بالتطرف والشتيمة موضوع تاني، أنا ما شاتمتش الشيخ الجليل، هو بقي يقول (...) وأنا أصلا أمي متوفية، أنا مش هقبله".

أسما شريف منير تثير الجدل: طلب توكيل عام لكل رجالة مصر

وجهت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للرجال عقب تعرضها للتنمر والهجوم من قبل أحد متابعيها.

وقالت أسما خلال منشورها: "طلب وتوكيل عام لكل رجالة مصر، أنت حمايتي، خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبولنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل ربنا وصاكم علينا، متأذينيش، احميني.. طول عمرنا كمصرين معروف إن رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن دينا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها في الأخلاق والنخوة والتدين".

وتابعت خبيرة التجميل خلال منشورها: "متبقاش مسلم في البطاقة خليك مسلم في أفعالك، متخليناش نخاف منكم خليكوا رجالة نحترمها ونتسند عليها.. أنتوا دلوقتي أخواتي وضهري وقوتي، وبطلب منكم انكوا تدافعوا عن أي ست وعني، أي حد يتعرضلي بأي كلمة أو فعل مش مسموح بيه في دينا أو أنت مترضاهوش على أختك أو أمك.. إدينا وعد قدام الناس وربنا وقول قبلت التوكيل".