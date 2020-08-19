"الزوجة الثانية".. اسم مطعم يثير الجدل.. وصاحبه: الثانية شاطرة في كله

علاقات و مجتمع
بمجرد سماع مصطلح الزوجة الثانية، فإن الأمر دومًا ما يثير غضب شريحة كبيرة من السيدات، اللاتي يرفضن التعدد شكلًا وموضوعًا، فتُثار لديهن مشاعر الغيرة على الفور.
ربما لعب صاحب أحد المطاعم الجديدة، على هذا الأمر، ليقرر افتتاح مطعم متخصص للأكلات البيتي، تحت اسم "الزوجة التانية".
20 يومًا فقط على افتتاح المطعم، الذي بدأ اسمه يضج المجموعات السرية للفتيات، اللاتي أبدين اعتراضهن على الاسم.
الاسم حلو ويشد والتانية شاطرة في كله
من جانبه، يقول "عمرو" مدير المطعم، إنه لم يتوقع تفاعل السيدات لهذا الحد مع الاسم، قائلًا: "بقالنا 20 يوم بس وبين السخرية والانتقادات والهجوم على الاسم معرفش ليه".
وتابع خلال حديثه لـ "هُن": "المطعم بيوفر للزوجات أكل بيتي وطازة كأنها هي اللي عاملاه، كأن المطعم بمثابة زوجة تانية"، مضيفًا: "والزوجة التانية شاطرة في كله والأبرز الأكل".
وعن اختيار الاسم، أكد أنه اسم جديد ومختلف ومن خلاله بدأ بجذب الكثير من العملاء.
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