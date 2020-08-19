كتب: هن - 12:53 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020

يقدم موقع "هن"، طريقة عمل أرز باللبن دايت، لمتبعي الأنظمة الغذائية، والدايت، قليل السعرات الحرارية ومغذي. المقادير ربع كوب أرز. ربع كوب شوفان مجروش خشن. كوب ونصف ماء مغلي. نصف كوب لبن. 3 ملاعق كبيرة سكر. فانيليا. كوب لبن. Advertisements بيضة. ملعقة نشا. طريقة عمل أرز باللبن دايت يوضع الماء الساخن في وعاء ثم يضاف الأرز ويترك ليغلي. يضاف الشوفان ويترك قليلا ثم يضاف السكر واللبن. يقلب الخليط جيدا حتى ينضج الأرز. يخلط اللبن والنشا والبيضة على البارد. يضاف خليط البيض على الأرز بعد النضج. يترك الخليط ليغلي مرة أخرى، يقدم بعد وضعه بالثلاجة، ويمكن تزيينه بالجيلي.

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