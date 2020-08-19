البانيه المشوي لأصحاب الحمية الغذائية

كتب: هن - 12:53 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020

قد يشتهي أصحاب الحمية الغذائية للوجبات المقلية، إلا أنهم يمتنعون خوفًا من زيادة الوزن ومن بينها دجاج "البانيه"، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير البانيه المشوي مع اللبن والثوم. مقادير البانيه المشوي شرائح بانيه لبن خالي الدسم ملح وفلفل أسود وبهارات بحسب الرغبة Advertisements ملعقة زيت زيتون أو ذرة كزبرة مفرومة ثوم مفروم ليمونة طريقة تحضير البانيه المشوي نخلط اللبن والبهارات والزيت والكزبرة والثوم والليمون. نضع الخليط على البانيه ونرصّه في الصينية، ونضيف باقي الخليط عليه ونتركه لمدة نصف ساعة. نضعه في الفرن حتى تمام النضج

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