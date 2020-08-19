طرق بسيطة للحفاظ على نشاط الجسم مع تقدم العمر(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: مع التقدم في العمر، يشعر بعض الأشخاص بحالة من الضعف العام، وفقدان القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية بشكل طبيعي، ويمكن التغلب على تلك الحالة من خلال اتباع عدد من النصائح والإرشادات البسيطة، لإبقاء الجسم نشطًا. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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