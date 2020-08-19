بعد ارتفاع سعر الكمون 8 جنيهات.. تعرف على بدائله في الأسواق

مطبخ

ارتفعت أسعار الكمون، بقيمة 8 جنيهات للكيلو، ليباع بـ 68 جنيهًا مقابل 60 جنيهاً بالسعر السابق، ورغم استخدامه في مختلف الأكلات، إلا أن هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها بدلًا من الكمون بعد ارتفاع سعره.

نقدم لكِ بدائل الكمون والتي يمكن الاعتماد عليها في طعامك.

كزبرة مطحونة

تستخدم الكزبرة المطحونة لتتبيل المأكولات المختلفة بديلا عن الكمون.

بذور الكراوية

تحظى الكراوية بشعبية في المطبخ الألماني، في حين أن الكراوية أخف قليلاً من الكمون، إلا أنها لا تزال تعتبر بديلاً ممتازًا.

مسحوق الفلفل الحار

بديل آخر مناسب هو مسحوق الفلفل الحار، والذى يحتوي عادة على الكمون كأحد مكوناته الأساسية.

ويوفر الفلفل الحار بعض النكهات الإضافية، وقد يحتوى المزيج على البابريكا ومسحوق الثوم والأوريجانو والفلفل الحار المطحون ومسحوق البصل.

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مسحوق الكاري

يحتوى مسحوق الكاري بالإضافة إلى الكمون على نكهات أخرى مثل الزنجبيل المطحون، الهيل، الكركم، الكزبرة، الحلبة، الفلفل الأسود، القرفة.

بابريكا

يمكن استبدال الكمون بالبريكا فيعطى نكهة للأطعمة المختلفة.

وأرجح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة تجارة القاهرة، أسباب ارتفاع الأسعار إلى الاشتراطات الجديدة التي أقرتها هيئة سلامة الغذاء، والتي أدت إلى عدم إفراج الجمارك عن 4 آلاف طن منذ 21 يوليو الماضي.

وقال رئيس شعبة العطارة لـ"الوطن"، إن هيئة سلامة الغذاء اشترطت عدم الإفراج على الكمون، إلا بعد المرور على 4 معامل تحاليل لأخذ عينات، واشترطت إذا سقطت عينة ترفض البضاعة كاملة.