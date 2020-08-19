الامارات | «بيت العود»: انتظروا موسيقى عابرة للثقافات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت العود»: انتظروا موسيقى عابرة للثقافات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك»، مع إحياء الجلسة السابعة عبر الإنترنت اليوم، بفعالية عابرة للثقافات، إذ سيقدم موسيقيو «بيت العود»، بقيادة الموسيقار نصير شمة، مقطوعات متنوّعة من إسبانيا وأميركا اللاتينية، باستخدام آلات موسيقية عربية.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الجلسة، بإشراف فني من أستاذ العود العراقي، نصير شمّة، وتتضمن برنامجاً متنوّعاً يقدم من خلاله شمّة وموسيقيو «بيت العود» مجموعة من المقطوعات الإسبانية واللاتينية على آلات عربية، مقدمّين بذلك تجربة موسيقية مختلفة.

ويبدأ الحفل الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن مقطوعة «مالاجوينا والأندلس» للمؤلف أرماندو رومبا، التي سيتم تأديتها برؤية جديدة، ومقطوعة «تيكو تيكو» للمؤلف زيكوينها دي أبرو، ومقطوعة «كانكون ديل مارياشي» للمؤلف باكو رينتيريا، هذا إلى جانب موسيقى المؤلف جيراردو موتاس رودريغوس «لا كومبارسيتا»، ومقطوعة «بور أونا كابيزا» للمؤلف كارلوس غارديل.

Advertisements

وتأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك»، استكمالاً لسلسلة «نصير شمّة والأصدقاء»، بهدف نشر رسالة أمل وتفاؤل، خلال الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم حالياً. ويتم بث الجلسات الموسيقية عادةً أيام الأربعاء، حيث يقدم موسيقيو «بيت العود» عروضاً موسيقية من منازلهم حول العالم.

وضمت سلسلة «بيت العود في ضيافتك» عدداً من الحفلات الموسيقية، بما في ذلك حفل «القانون الجديد»، «نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود»، «الغناء العربي الكلاسيكي»، «غناء شهر رمضان المبارك»، و«يونيفرسال موزارت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news