الامارات | الأرشيف الوطني يعزّز ثقافة القراءة بمبادرة «جليسك كتابك»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يعزّز ثقافة القراءة بمبادرة «جليسك كتابك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأرشيف الوطني أنه وزّع عدداً كبيراً من إصداراته على مجموعة من أشهر المقاهي في أبوظبي، وغيرها من إمارات الدولة، ضمن مبادرة «جليسك كتابك». وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية، التي يوليها الأرشيف الوطني اهتماماً كبيراً بوصفها واجباً وطنياً وأخلاقياً، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز الحسّ الوطني وثقافة القراءة لدى أبناء المجتمع، وتعدّ هذه المبادرة ظاهرة ثقافية جديدة تستهدف تمتين الصلة بين زوّار المقاهي والكتاب، ما يثري وقتهم ويوسّع معارفهم.

وتلاقي إصدارات الأرشيف الوطني قبولاً من مالكي المقاهي وروّادها لأنها ثرية بالمعلومات التاريخية المؤيدة بالوثائق التاريخية عن تاريخ دولة الإمارات وتراثها، وسير قادتها، ويجد فيها القارئ توثيقاً دقيقاً للإرث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات وقيام اتحادها.

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ومن أهم إصدارات الأرشيف الوطني التي تم توزيعها على رفوف أشهر المقاهي كتب: «زايد من التحدي الى الاتحاد»، «زايد رجل بنى أمة»، «زايد والتراث»، «زايد والتميز»، «خليفة رحلة إلى المستقبل»، «هكذا تحدثت فاطمة بنت مبارك»، «قصر الحصن.. سيرة حكام أبوظبي»، و«أم كلثوم في أبوظبي».

وأكد الأرشيف أن إصداراته تتميز بجمال مظهرها، وجودة إخراجها، وثراء مضامينها الوطنية بالمعلومات الدقيقة المدعّمة بالصور الفوتوغرافية التاريخية، والخرائط والإحصاءات المهمة.

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