الامارات | صنّاع دراما يستثمرون انحسار «كورونا».. كاميرات المسلسلات تعود إلى الدوران

شكرا لقرائتكم خبر عن صنّاع دراما يستثمرون انحسار «كورونا».. كاميرات المسلسلات تعود إلى الدوران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جديد؛ عادت كاميرات الدراما للعمل بنشاط واضح، بعد أن شهدت فترة حجْرٍ هي الأخرى، بسبب جائحة «كورونا»، التي أدت إلى توقف تصوير أعمال كانت تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، كما عطلت البدء في مشروعات أعمال جديدة، كان صناعها على وشك بدء تصويرها.

وربما كان هذا التوقف دافعاً لكثير من المنتجين للتحرك سريعاً، لاستثمار فترة انحسار أزمة «كوفيد-19» في الفترة الحالية، مقارنة بالأشهر الماضية، وخوفاً من تحقق ما أعلنه بعض المتخصصين عن موجة ثانية من الإصابات، قد تؤدي إلى توقف الحياة مرة أخرى.

ومن الأعمال التي بدأ تصويرها هذا الأسبوع، مسلسل «جمال الحريم»، وهو من إنتاج «سينرجي»، وتأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، ويجمع في بطولته كلاً من: الفنانة اللبنانية نور، دينا فؤاد، خالد سليم، محمد شاهين، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، إسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس. ويستمر تصوير المسلسل في منطقة المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع، وينتقل بعدها إلى منطقة المعادي لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية، بينما ستصور بقية المشاهد في استوديو النحاس.

لؤلؤ وخيط حرير

كذلك يستعد فريق عمل مسلسل «لؤلؤ» لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، وهو من إنتاج «سينرجي» أيضاً، ويتكون من 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الشتوي بعيداً عن رمضان المقبل، والمسلسل تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام، ويضم في بطولته الفنانين: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وحمدي هيكل.

وتؤدي النجمة مي عمر في «لؤلؤ» شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة، فتذهب للعمل عند مطربة معروفة (تقوم بدورها نرمين الفقي)، وبعد فترة تتركها بعد أن تخطف منها مدير أعمالها وتتزوجه من أجل الإنتاج لها، ما يتسبب في صراعات كبيرة بين الشخصيتين.

وبعد خروجه من السباق الدرامي في رمضان الماضي بسبب «كورونا»، عاد فريق عمل مسلسل «خيط حرير» لمواصلة التصوير، ومن المتوقع أن يستمر التصوير لفترة شهر تقريباً، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج والمكساج.

لكن للآن لم يحدد موعد عرض المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من: مي عزالدين، هنادي مهنا، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، مي سليم، وأحمد خليل، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر. وتعود فيه مي عزالدين للموضوعات الاجتماعية التي لاقت نجاحاً عند عرضها في المواسم الرمضانية الماضية.

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كما يواصل فريق عمل مسلسل «شارع 9» تصوير أحداثه التي تدور في قالب تشويقي، وهو التعاون الثاني بين السيناريست حسين مصطفى محرم، والمخرج محمد عبدالخالق، بعد مسلسل «بيت السلايف» الذي عرض على قناة أبوظبي. ويشارك في بطولة «شارع 9»، كل من: رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، ونرمين الفقي.

«ما وراء الطبيعة»

كشفت «نتفليكس»، أخيراً، عن الصور الأولى من مسلسل «ما وراء الطبيعة»، الذي يعد أول مسلسل مصري تنتجه الشبكة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد أمين، ويقدم شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، أحد الأبطال المفضلين لدى قراء سلسلة «ما وراء الطبيعة» للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، بينما تؤدي رزان جمال شخصية «ماجي ماكيلوب»، والعمل من إخراج عمرو سلامة، وتم الانتهاء من تصويره، الذي كان قد توقف أخيراً بسبب جائحة كورونا.

بينما يستعد نجما مسرح مصر محمد أنور ومصطفى خاطر لبدء تصوير أولى بطولاتهما في الدراما التلفزيونية، المسلسل الكوميدي «إسعاف يونس»، المقرر عرضه على منصة «ووتش ات»، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، وكان المسلسل قد خرج من سباق رمضان 2020، بسبب «كورونا» أيضاً.

قيد التحضير

هناك أعمال مازالت في مرحلة الكتابة واختيار فريق العمل، منها مسلسل «ضربة معلم» بطولة الفنان محمد رجب، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وهو التعاون الثاني على التوالي بينهم، بعد مسلسل «الأخ الكبير» الذي عرض في يناير الماضي.

وكذلك مسلسل «في يوم وليلة»، بطولة أحمد رزق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل. ومن المقرر بدء تصويره مع نهاية الشهر الجاري بعد الاستقرار على فريق العمل، ويتكون من 45 حلقة.

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