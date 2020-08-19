الامارات | اتهام رجلين بقتل مغني الراب جام ماستر جاي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام رجلين بقتل مغني الراب جام ماستر جاي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت إلى شخصين في نيويورك تهمة قتل المغني جام ماستر جاي، أحد رواد موسيقى الراب، بعد 18 عاماً على الجريمة التي ارتكبت في 2002، ويرجح أن يكون دافعها المخدرات.

وقتل الموسيقي البالغ 37 عاماً، ومؤسس فرقة «ران-دي مي سي» الثلاثية برصاصة في الرأس في نيويورك، في 30 أكتوبر 2002، باستوديو تسجيل بمنطقة كوينز.

وأقيمت له جنازة مهيبة في كاتدرائية آلن، ضمت مشاهير الراب في تلك الفترة، فضلاً عن آلاف الأشخاص.

وأعلن المدعي العام الفيدرالي في بروكلين، أول من أمس، توجيه تهمة القتل المرتبط بتجارة الكوكايين إلى كارل جوردان جونيور (36 عاماً)، ورونالد واشنطن (56 عاماً)، المشتبه فيهما منذ فترة طويلة، في الجريمة التي بدت على الفور كأنها تصفية حسابات.

ويواجه الرجلان السجن 20 عاماً كحد أدنى، وصولاً إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام، في حال إدانتهما، كما أوضح المدعي العام، سيث دوشارم.

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وقال المدعي العام إن الرجلين المسلحين دخلا، في 30 أكتوبر 2002، إلى استوديو التسجيل في حي جامايكا بمنطقة كوينز. وفي حين ثبت رونالد واشنطن أحد الشهود على الأرض، اقترب كارل جوردان وكان يومها في الـ18، من جام ماستر جاي، وأطلق رصاصتين عليه «بدم بارد» من مسافة قصيرة، ما أدى إلى مقتل مغني الراب، وإصابة شخص آخر في رجله.

يشار إلى أن مجموعة من فناني الراب قتلوا بالرصاص بين العامين 1995 و2002، من بينهم: توباك شاكور في 1996، ونوتوريوس بيغ 1997.

الموسيقي الأميركي قتلبرصاصة في الرأس بنيويورك عام 2002، في استوديو تسجيل بمنطقة كوينز.

الرجلان يواجهان السجن 20 عاماً حداً أدنى.

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